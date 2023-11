L’appareil qui veut succéder au smartphone se dévoile, Microsoft n’aime pas du tout que vous fermiez OneDrive, c’est le récap

La start-up Humane a présenté IA Pin, un petit appareil qui veut remplacer votre smartphone, Microsoft force un peu avec son OneDrive et l’application Crush est au cœur d’une polémique, c’est le récap.

C’est l’heure du grand récap du jeudi 9 novembre 2023. Aujourd’hui, nous avons une start-up très (très) ambitieuse qui présente un objet annoncé comme révolutionnaire, une société qui n’aime pas du tout que vous n’utilisiez pas ses applications ainsi qu’un site de rencontres au cœur d’une polémique. C’est parti !

Cet objet révolutionnaire veut succéder au smartphone

Humane est une start-up ambitieuse. Fondée par Imran Chaudhri, un ancien d’Apple, elle cherche à concevoir l’objet qui remplacera le smartphone, rien que ça. Cet objet, c’est l’IA Pin. Ce terminal s’accroche à votre veste et veut vous servir d’assistant au quotidien. Pour se faire, elle utilise ChatGPT. Plus besoin d’écran, il suffit de parler ! Un concept intéressant sur le papier, mais pas sûr que cela séduise les foules. Il devrait coûter 699 dollars avec un abonnement de 24 dollars par mois.

Microsoft vous demande des comptes si vous fermez OneDrive

OneDrive, c’est très pratique. Cela permet de sauvegarder ses données dans le cloud pour les retrouver sur un autre PC ouvert avec votre session Windows. Mais certains utilisateurs préfèrent s’en passer. Cela ne plaît pas à Microsoft qui a lancé une contre-offensive dans sa dernière mise à jour. Si vous fermez l'outil, une fenêtre apparaît. Elle vous demande simplement pourquoi vous partez via un questionnaire. Cela pourrait passer… si elle ne popait pas à chaque fois ! Pas sûr que ça rende Onedrive plus populaire.

Crush, une application qui fait scandale

Crush, ex Friendzy, est une nouvelle application de rencontres disponible sur mobile. Elle est au cœur d’une polémique pour son principe même : elle est dédiée aux adolescents. Pour s’inscrire, il faut avoir entre 10 et 21 ans. Théoriquement, ces deux âges limites peuvent donc être mis en relation, ce qui pose un problème pour des raisons évidentes. Bien qu’elle soit au cœur de la polémique, Crush est toujours disponible sur le PlayStore et l’AppStore.

