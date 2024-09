Lancement des Huawei Watch GT 5 et GT 5 Pro : élégance, performance et cadeaux offerts

Huawei frappe fort avec le lancement de ses nouvelles montres connectées GT 5 et GT 5 Pro, alliant élégance et technologies avancées. Profitez d'offres exclusives incluant des cadeaux et un second bracelet offert, le tout à un prix accessible pour des montres qui ne sacrifient ni la performance ni le style.

Huawei poursuit son ascension sur le marché des montres connectées avec le lancement de ses nouvelles Watch GT 5 et GT 5 Pro. Ces modèles allient un design élégant à des fonctionnalités avancées en matière de sport et de santé.

Huawei Watch GT 5 Pro : l'alliance parfaite du luxe et de la technologie pour les sportifs

La Huawei Watch GT 5 Pro se positionne comme une montre connectée haut de gamme, combinant un design sophistiqué et des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs exigeants. Fabriquée avec des matériaux de qualité, comme le titane et la céramique, elle garantit à la fois robustesse et élégance. Ce choix de matériaux la rend non seulement résistante aux environnements difficiles, mais lui confère également une allure luxueuse au quotidien. En plus, la montre est compatible avec différents types de bracelets, notamment en fluoroélastomère et en cuir, pour une personnalisation maximale. Elle est disponible en 2 tailles : 46 et 42 mm.

La Watch GT 5 Pro excelle également dans le domaine sportif, avec plus de 100 modes d’entraînement adaptés à divers sports, dont des programmes dédiés au trail et au golf. Elle se démarque en proposant une carte de parcours pour les golfeurs, un outil unique dans le domaine des montres connectées. En parallèle, son suivi santé est à la pointe de la technologie, grâce au capteur ECG intégré et à la technologie TruSense, qui surveillent de manière précise le rythme cardiaque, l’oxygénation du sang et d'autres indicateurs de bien-être.

Enfin, la Huawei Watch GT 5 Pro bénéficie d'une autonomie impressionnante allant jusqu'à 14 jours, la rendant idéale pour ceux qui recherchent une montre performante et endurante.

Huawei Watch GT 5 : Une montre élégante et performante pour le quotidien

De son côté, la Huawei Watch GT 5 offre une alternative plus accessible tout en conservant des caractéristiques de qualité. Avec son boîtier en acier inoxydable, elle reste élégante et légère, idéale pour un usage quotidien. Compatible avec une variété de bracelets, dont le fluoroélastomère et le cuir reconstitué, elle s’adapte à tous les styles. Côté fonctionnalités, elle propose plus de 100 modes d’entraînement, répondant aux besoins des sportifs, et un suivi santé complet grâce à TruSeen 6.0. Son autonomie de 14 jours en fait un compagnon fiable pour les activités prolongées sans recharge fréquente.

Des montres accessibles avec des cadeaux exclusifs

Depuis la boutique de Huawei, vous pouvez vous les procurer pour un prix accessible :

La Huawei GT 5 Pro à partir de 379,99€

La Huawei GT 5 à partir de 249,99€

Mais ce n’est pas tout. À l’occasion du lancement de ces deux nouveaux modèles de montre connectée, la marque propose une série de cadeaux et de réductions. Pour tout achat de ces montres, les utilisateurs recevront gratuitement :

Une paire de FreeBuds 5i

3 mois d'abonnement gratuit à l’application Huawei Santé

Un second bracelet offert grâce au code promo A70BRACELET

Pour profiter du 2nd bracelet connecté offert, il vous suffit d’ajouter le bracelet Easyfit 3 à votre panier dans le “Lot Personnalisé” lors de votre achat de la GT 5 ou de la GT 5 Pro. Inscrivez ensuite le code A70BRACELET durant le paiement. Le montant du bracelet sera automatiquement déduit du total de votre commande. Cette offre est disponible jusqu’au 31 octobre 2024, alors si vous êtes intéressé, il ne faut pas trop tarder.

Des cadeaux offerts avec deux autres modèles phares chez Huawei

En plus des nouvelles Huawei Watch GT 5 et GT 5 Pro, il est important de mentionner deux autres modèles phares de la marque disponibles avec des cadeaux offerts également en ce moment :

La Huawei Watch D2 disponible au prix de 399,99 €

La Huawei Watch Ultimate Vert disponible au prix de 899,99 €

La Huawei Watch D2 se concentre sur le suivi de la santé avec des fonctionnalités avancées telles que la surveillance de la pression artérielle grâce à un bracelet gonflable, ainsi que le suivi du rythme cardiaque et du sommeil. De son côté, la Huawei Watch Ultimate Vert est une montre ultra-résistante, idéale pour les aventuriers, avec des matériaux haut de gamme et une étanchéité jusqu’à 100 mètres.

Finalement, avec la sortie des modèles GT 5 et GT 5 Pro, Huawei continue de redéfinir les frontières de l'innovation technologique, non seulement avec ses montres connectées, mais aussi à travers un écosystème global de produits alliant performance, élégance et accessibilité. Derrière ces avancées, Huawei démontre une vision plus large : celle de rendre la technologie de pointe accessible tout en maintenant des standards élevés de qualité.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.