L’ADSL disparaitra de ces 162 communes le 31 janvier, vérifiez si la vôtre en fait partie

Le démantèlement du réseau ADSL continue. Dans quelques jours, 162 communes n'auront officiellement plus de réseau ADSL. Voici comment accéder à la liste complète des concernées.

La France affiche son ambition du 100 % fibre optique depuis quelques années déjà. Dans les faits, il y a encore des couacs, mais on y arrive petit à à petit. En plus de raccorder de plus en plus de logements, l'idée est également de rendre impossible l'abonnement à l'ADSL. Pour se faire, la solution est radicale : démanteler le réseau cuivre. Une procédure de longue haleine qui a démarré début 2022 avec une annonce d'Orange, et qui se poursuivra au maximum jusqu'en novembre 2030. S'il n'y a pas de retard.

Très encadrée, l'opération est progressive. Elle est divisée en plusieurs phases, ou “lots”, lors desquelles on s'occupe de certaines communes avant de passer aux suivantes. En ce qui concerne le lot 1, la mort de l'ADSL est imminente puisqu'elle aura lieu le 31 janvier 2025. Au total, 162 villes sont concernées, réparties sur 18 départements : Aisne, Ardennes, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Finistère, Haute-Garonne, Loire, Mayenne, Morbihan, Nord, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Yvelines, Vaucluse, Vendée et Outre-Mer.

Ces 162 communes vont dire adieu à l'ADSL le 31 janvier 2025

Après le lot 1, deux autres suivront. Le lot 2 comprend 829 communes, avec une fin de l'ADSL prévue le 27 janvier 2026. Le 3e est bien plus conséquent : 2145 communes qui feront une croix sur l'ADSL le 31 janvier 2027. Les lots ultérieurs seront traités entre 2027 et 2030.

Les mairies ne sont bien sûr pas prises au dépourvu. Elles ont 3 ans pour faire le nécessaire afin de garantir une transition réussie vers la fibre. Les fournisseurs d'accès à Internet contactent quant à eux leurs clients dès l'annonce du lot et leur proposent des offres adaptées. Enfin, les abonnements ADSL sont supprimés du catalogue des opérateurs un an avant la coupure, ce qui rend toutes souscriptions impossibles.

Pour savoir si votre lieu de résidence fait partie du lot 1, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page dédiée mise en place par Orange et cherchez votre commune, sachant qu'elles sont classées par département.