La Xiaomi YU7 menace de vous faire complètement oublier le prix de la Renault R5, la concurrence va être rude !

Xiaomi s’attaque à un nouveau marché avec son SUV électrique YU7. Plus haut de gamme que la SU7, il vise directement Tesla et ses Model Y. Son prix estimé pourrait faire très mal à la concurrence.

Xiaomi ne se contente plus des smartphones et tablettes. Après avoir impressionné avec la berline électrique SU7, la marque chinoise se prépare à lancer son premier SUV familial : le YU7. Ce modèle, plus spacieux et plus luxueux, a été dévoilé le 22 mai dernier, avec une commercialisation prévue pour juillet. Lors de la présentation, le PDG Lei Jun a mis fin à une rumeur persistante : non, ce dernier ne débutera pas à 27 600 €. Le but est clair : le placer comme un véhicule plus premium, sans écraser sa berline déjà bien installée.

Mais Xiaomi ne renonce pas à sa stratégie agressive pour autant. Le YU7 devrait rester bien en dessous du Tesla Model Y, qui débute à environ 36 400 € en Chine. Selon les estimations de Car News China, le tarif d’entrée pourrait tourner autour de 34 100 €, avec des versions plus équipées allant jusqu’à 45 800 €. Si cela se confirme, le constructeur frapperait un grand coup. Ce SUV high-tech pourrait coûter à peine plus cher qu’une Renault 5 E-Tech, notre petite citadine électrique nationale.

Le YU7 viserait un rapport prix-équipement imbattable face au Tesla Model Y

Le YU7 se positionne comme un SUV familial connecté et performant. Il embarque un intérieur haut de gamme, un tableau de bord panoramique baptisé Hypervision, et un système de conduite autonome épaulé par un Lidar de 700 TOPS. Xiaomi veut proposer une vraie montée en gamme sans franchir la barre des 50 000 €, un seuil psychologique important pour de nombreux acheteurs. Si ces prix estimés se confirment, celui-ci pourrait rapidement devenir l’un des modèles les plus compétitifs du marché.

Le constructeur espère s’appuyer sur le succès du SU7, vendu à plus de 320 000 exemplaires en moins d’un an. Le lancement du YU7 doit permettre d’optimiser la production et de renforcer la présence de Xiaomi dans l’automobile. Des prévisions parlent déjà de 200 000 précommandes dès les premières 24 heures. Reste à voir si la marque pourra suivre la cadence, dans un marché de plus en plus féroce.