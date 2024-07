La voiture officielle des JO choisie par Toyota fait polémique, on vous explique pourquoi

L'utilisation de la Toyota Mirai, voiture à hydrogène, comme véhicule officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024 fait débat. Des scientifiques critiquent cette technologie, l'accusant de retarder la transition énergétique et de nuire à l'image des JO.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 font l'objet de controverses en raison du choix de Toyota d'utiliser la Mirai, une voiture à hydrogène, comme véhicule officiel de l'événement. Alors que le constructeur japonais prévoit d’en déployer 500 pour les JO, plusieurs scientifiques s'opposent fermement à cette décision. Cette situation rappelle une étude récente sur les engagements climatiques des constructeurs automobiles, l’entreprise a été accusée de saboter la transition vers les véhicules électriques.

La Mirai est la première berline à hydrogène disponible sur le marché. Cette Toyota bénéficie d'une grande autonomie de 1000 km et d'une recharge en 5 minutes. Cependant, cette technologie n'est pas encore totalement mature et certains experts estiment qu'e elle n'est pas une solution viable pour décarboner le transport routier. Malgré cela, Toyota mise sur ce carburant comme une alternative.

La Toyota Mirai n’est pas écologique d'après des scientifiques

Les critiques des scientifiques se basent sur plusieurs points. Selon eux, les véhicules à hydrogène vert demandent trois fois plus d'énergie que leurs équivalents électriques et sont beaucoup plus coûteux à l'usage. De plus, la production de ce carburant de forme écologique reste marginale, le gaz étant principalement produit à partir d'énergies fossiles.

Cependant, cette critique de la technologie hydrogène est elle-même sujette à débat. En France, des projets innovants voient le jour, comme la future voiture à hydrogène d’Alpine, prévue pour 2026. En effet, la division performance de Renault, développe un modèle de route équipé d'un moteur V-6 fonctionnant à l'hydrogène qui développe plus de 340 chevaux. Cette approche montre que ce carburant peut être une alternative viable aux véhicules entièrement électriques en permettant de conserver les moteurs à combustion interne tout en réduisant les émissions polluantes.

Mais les scientifiques craignent que l'utilisation de la Mirai aux JO de Paris 2024 n'endommage l'image de l'événement. Ils demandent à Toyota de remplacer ses véhicules à hydrogène par des voitures électriques ou, à défaut, de cesser leur promotion. Le constructeur, cependant, défend sa stratégie multi-énergies et affirme qu'aucune technologie unique ne peut répondre à tous les besoins. La firme promet que les 500 Mirai seront alimentées par de l'hydrogène renouvelable fourni par Air Liquide. Malgré les critiques, il semble peu probable que le constructeur change de cap à quelques jours des cérémonies.