La vente flash Godeal24 est de retour : Microsoft Office 2021 Pro Plus à vie pour seulement 28,75€ !

Profitez dès maintenant de la nouvelle grande vente flash de Godeal24 avec des offres exceptionnelles sur de nombreux logiciels. Parmi eux, on peut trouver Microsoft Office 2021 Pro Plus à vie pour seulement 28,75€, soit moins de 30€ ! Découvrez les offres ci-dessous.

Des outils de productivité fiables sont indispensables, tant pour un usage personnel que professionnel. Microsoft Office Professionnel 2021 pour Windows est une suite d'applications éprouvée répondant à tous vos besoins. Pour seulement 28,75€ (au lieu de 219$), vous pouvez acquérir une licence à vie pendant la super vente flash Godeal24, réalisant ainsi des économies considérables.

Microsoft Office Professionnel 2021 est un incontournable pour les étudiants, professionnels et propriétaires de petites entreprises. Cette suite complète vous permet de travailler de manière plus intelligente et efficace, en vous faisant gagner du temps et des efforts. Elle comprend des logiciels essentiels comme Word, Excel, PowerPoint et Outlook, couvrant tous les aspects de la création, de la gestion et de la communication de documents.

Pour les entreprises qui n'ont pas besoin des dernières fonctionnalités ou de MS Teams, il n'est pas nécessaire d'opter pour la toute nouvelle suite MS Office. En effet, Office 2021 propose des fonctionnalités quasi identiques à celles d'Office 2019 Pro Plus, mais à un prix plus élevé. Pour ceux qui recherchent une option encore plus économique, la clé Office 2019 Pro Plus est disponible à seulement 20,09€.

Toutes les offres Microsoft à prix mini

Profitez du potentiel illimité de la suite Office à prix mini avec le code SGO62 pour -62% de remise sur les produits suivants :

Mettez à jour votre PC avec la dernière version de Windows à prix mini avec le code SGO50 :

Bénéficiez aussi de -62% de remise avec le code SGO62 :

Et parmi les offres exceptionnelles, on trouve aussi :

Avec Godeal24, vous pouvez aussi choisir l'outil adapté parmi des centaines d'options. Bien utiliser ces outils peut grandement vous aider dans votre travail. Godeal24 vous propose des outils authentiques et utiles. Choisissez celui dont vous avez besoin :

Voir tous les outils à prix mini

Comment payer votre commande Godeal24 ?

Ajoutez les produits qui vous intéressent à votre panier et rendez-vous sur la page de confirmation de commande. Créez un compte ou continuez en tant qu'invité et inscrivez ensuite vos informations de facturation.

Sélectionnez CWALLETCO à la prochaine étape et cliquez sur “Continuer”.

Vérifiez ensuite votre commande et cliquez sur “Passer la commande”.

Vous êtes ensuite redirigé vers une nouvelle page. Cliquez sur “Choisir une méthode de paiement”.

Finalement, vous pouvez choisir par exemple d'utiliser Paypal pour votre paiement.

Qui est Godeal24 ?

Godeal24 est un distributeur mondial de logiciels informatiques avec une politique de prix très agressive. Que vous soyez créateur de contenu freelance à la recherche de logiciels de montage vidéo et d'édition d'image, ou que vous souhaitiez renforcer la sécurité de votre ordinateur avec un antivirus, nous vous invitons à consulter toutes les offres de Godeal24 : vous trouverez certainement ce que vous cherchez.

Sur Godeal24, les logiciels sont garantis 100% authentiques. Le site est entièrement sécurisé et la réception de la clé se fait immédiatement par e-mail après le paiement. Godeal24 promet un support technique professionnel disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'un service après-vente à vie, vous permettant d'utiliser le produit sans aucun problème !

Contact : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.