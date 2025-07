La transformation de Google Photos continue, découvrez les nouveaux changements en images

Google modifie son application Photos par petites touches. Après l'éditeur, c'est au tour d'un autre pan de l'application d'afficher son nouveau design. Voici à quoi il ressemble désormais.

L'arrivée d'Android 16 n'a clairement pas déclenché d'effet “Waouh”. La raison est très simple : le changement le plus visible, à savoir le passage au design Material 3 Expressive, n'arrivera que plus tard dans l'année. En attendant, Google prépare le terrain en modifiant l'interface de ses applications. La firme de Mountain View y va prudemment cela dit. Les retouches se font au compte-gouttes, une partie de chaque appli à la fois. C'est particulièrement flagrant sur Google Photos.

En juin dernier, nous découvrions la nouvelle version de l'éditeur de Google Photos, avec son agencement remanié. Continuant sur sa lancée, l'entreprise modifie maintenant ce qu'on appelle la Vue photo. Tout simplement l'interface qui s'ouvre quand vous appuyez sur un cliché dans l'application. Actuellement, il s'affiche sur un fond noir et propose différentes options comme Partager, Modifier, Lens et Supprimer pour ce qui est de la ligne du bas. Il va bientôt falloir s'habituer à autre chose.

Google Photos change progressivement de design, voici le résultat

Comme on peut le voir sur les captures d'écran ci-dessous, le Material 3 Expressive est bien au rendez-vous. Il y a toujours 4 icônes au bas de l'écran, avec une petite nouveauté : Lens cède sa place à Ajouter à, probablement utilisé plus fréquemment. Il faut désormais ouvrir le menu via les trois points en haut à droite pour lancer Lens. D'autres options rejoignent d'ailleurs ce dernier. On note également que la date, l'heure et le lieu de la prise de vue s'affichent directement, sans passer par une autre page. Pratique.

L'affichage de la Vue photo sur fond blanc ne vous aura pas échappé. Google introduit en effet un mode dynamique, qui s'adapte à celui de votre smartphone plutôt que d'imposer le noir. Un petit détail appréciable qui rend l'expérience générale plus cohérente. Ces modifications sont en cours de déploiement sur la version iOS de Google Photos. Les utilisateurs Android vont devoir patienter. Jusqu'à quand ? Difficile à dire : nous avons simplement droit à un vague “bientôt“.