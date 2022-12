La Switch Pro est abandonnée par Nintendo, l’Oppo Find X6 Pro fuite avant l’heure, c’est le récap

Le projet d'une Switch Pro aurait été abandonné par Nintendo, le Find X6 Pro d'Oppo se dévoile à quelques semaines de la sortie, le Pixel 7 de Google remporte tous les suffrages, c'est le récapitulatif de la veille.

Et nous voilà repartis pour un nouveau résumé des actualités les plus notables de la veille. D'un côté, on trouve la Switch Pro qui ne verra probablement jamais le jour, malgré les avancées de Nintendo en la matière. De l'autre, on apprend que le Pixel 7 de Google est considéré comme le meilleur smartphone en 2002 selon Marques Brownlee. Et entre les deux, on découvre certaines caractéristiques techniques du prochain flagship d'Oppo, à savoir le Find X6 Pro. Aller c'est parti pour le récapitulatif de la journée du 28 décembre 2022.

Nintendo fait machine arrière et ne sortira pas de Switch Pro

On en parle depuis près de deux ans maintenant, mais il semble que la Switch Pro ne verra jamais le jour. Non pas qu'elle n'ait jamais existé : Nintendo aurait tout bonnement décidé d'annuler le projet de commercialiser une console plus puissante que la Switch, avant de sortir la Switch 2. C'est ce qu'assure Digital Foundry, un site de gaming relativement bien renseigné.

En savoir plus : Nintendo – mauvaise nouvelle, la Switch Pro est annulée selon Digital Foundry

Le Pixel 7 est élu meilleur smartphone de 2022

Une fois par an, Marques Brownlee, le Youtubeur aux 16,5 millions d'abonnés, élit le smartphone qui lui a tapé dans l'oeil. En 2022, il n'a pas choisi un iPhone, mais un appareil sous Android. Et il n'a pas opté pour n'importe lequel, puisque son choix s'est porté sur le Google Pixel 7, qui remporte la palme pour ses qualités en photo et son prix des plus abordables.

En savoir plus : le Google Pixel 7 est le meilleur smartphone de 2022 selon Marques Brownlee

Find X6 Pro : la fiche technique de son écran se dévoile

En 2023, Oppo va tout faire pour gâter les futurs acquéreurs du Find X6 Pro. Ainsi, son écran de 6,9″ devrait offrir le fin du fin en matière de technologie d'affichage. Disposant d'une vitesse de rafraîchissement en 120 Hz et d'une dalle LTPO, l'écran du Find X6 Pro profitera d'une luminosité de 1 800 nits et sera compatible Dolby Vision. Du jamais vu, ou presque !

En savoir plus : l'Oppo Find X6 Pro aura droit à un écran énorme et très lumineux, compatible Dolby Vision