La Switch 2 ne sortira pas avant 2024, Nintendo le confirme à demi-mot

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, vient de confirmer aux investisseurs une nouvelle importante : aucune nouvelle machine comme une éventuelle Switch 2 ne sera lancée avant la fin de l'année fiscale en cours, soit avril 2024.

Voilà qui a le mérite de mettre fin aux espoirs des joueurs et aux dernières rumeurs. Lors de la récente présentation des derniers résultats financiers de Nintendo, le président de BigN Shuntaro Furukawa a annoncé une nouvelle de taille : le constructeur ne compte pas lancer de nouvelle machine ou de versions améliorées de la Switch avant la fin de l'année fiscale en cours, soit avril 2024.

Cette décision survient alors que Nintendo enregistre une forte baisse des ventes de la Switch, à hauteur de 22% sur les douze derniers mois. Ainsi, la marque japonaise a écoulé seulement 18 millions de consoles sur cette période. Une belle performance certes, mais qui est loin d'égaler les grandes années de la machine.

Malgré tout, Nintendo s'est montré confiant, comme en témoignent ses prévisions pour l'année prochaine : 15 millions de consoles vendues. Des objectifs plutôt optimistes, surtout quand on sait désormais que BigN devra compter uniquement sur les ventes de de la Switch, et non sur celles d'une nouvelle machine ou d'une version inédite et améliorée de sa console hybride.

A lire également : Nintendo Switch 2 – des jeux next-gen sont déjà en préparation, le lancement approche

Nintendo préfère attendre la fin 2024 avant de lancer une autre console

Comme le précisent nos confrères d'Eurogamer, la déclaration du PDG de Nintendo est loin d'étonner les spécialistes de l'industrie. Piers Harding-Rolls, analyste pour le compte d'Ampere Analysis, s'attendait également à ce que la Switch 2 fasse plutôt son entrée vers la fin 2024.

“Il y a encore un peu de vie sur la plateforme Switch. Je m'attends à ce que le nouveau Zelda stimule les ventes de matériel auprès de ceux qui passent des anciennes versions au dernier modèle OLED et probablement quelques nouveaux acheteurs de Switch. Cela aidera Nintendo à atteindre son objectif de 15 millions d'expéditions pour l'année fiscale se terminant à la fin mars 2024. Les ventes de jeux restent assez solides, en particulier pour les titres First Party (ndrl : les jeux exclusifs développés par les studios de Nintendo)”, estime-t-il.

Il est vrai que les derniers chiffres du géant japonais ont démontré la puissance de frappe de ses exclusivités. Avec 22 millions de copies vendues, Pokémon Scarlet et Violet est le plus gros succès de Nintendo en 2023, tandis que Mario Kart 8 Deluxe cartonne toujours après 5 ans de carrière, avec 53,7 millions de jeux écoulés. Et il y a fort à parier que le constructeur compte sur le succès planétaire de The Legend of Zelda Tears of The Kingdom pour offrir à la Switch un baroud d'honneur magistral.