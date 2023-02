La surcouche One 5.1 des Galaxy S23 arrive sur les autres téléphones Samsung très bientôt

La surcouche One UI 5.1 équipe les nouveaux Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Comme on pouvait s’y attendre, Samsung va la déployer sur ses autres smartphones récents. Une première liste nous donne les terminaux concernés.

Mise à jour : selon SamMobile, les Galaxy Z Fold 4 commencent à recevoir la mise à jour. Guettez donc les téléchargements si vous êtes équipés.

Les Samsung Galaxy S23 sont maintenant disponibles et apportent leurs lots de nouveautés. Parmi elles, la présence de One UI 5.1, la surcouche Samsung dédiée à Android 13. Elle débarquera très bientôt sur les autres terminaux récents de la marque coréenne.

En effet, selon un opérateur canadien (Fido), la mise à jour One UI 5.1 devrait arriver sur plusieurs smartphones Samsung dans le courant du mois de février. Pour le moment, seuls les hauts de gamme récents sont concernés, mais on peut espérer la voir s’étendre à d’autres modèles d’ici les mois qui viennent. Voici les smartphones Samsung qui devraient recevoir One UI 5.1 dans les prochains jours :

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

One UI 5.1, une surcouche qui reste dans la droite lignée de la précédente

Les terminaux haut de gamme de 2022 seront donc dotés de cette nouvelle surcouche. Pour le moment, pas d’informations sur les modèles plus anciens, comme les Galaxy S21 ou même les Galaxy S20, mais on espère en savoir plus prochainement. De même, on pense aux Galaxy A, les téléphones les plus vendus de Samsung.

A lire aussi – Test Samsung Galaxy S23 Ultra : le nouveau patron des smartphones Android

One UI 5.1 reste grosso modo dans les clous de la précédente version. Samsung n’a en effet pas bousculé sa formule, mais a pris soin d’incorporer des petites choses sympathiques. Parmi elles, la possibilité de modifier en profondeur le mode always-on-display, l’ajout de nouveaux Widgets ainsi qu’un accent mis sur la sécurité. La plus grosse innovation est l’ajout d’un mode RAW pour les photos, ce qui fait la joie des photographes, surtout que le S23 mise beaucoup sur cet aspect.

Pour rappel, la gamme Galaxy S23 a été annoncée au début du mois de février. Nous avons déjà pu tester le Galaxy S23 Ultra, le modèle le plus haut de gamme qui signe presque un sans-faute. Les tests des autres modèles arrivent très bientôt.

Source : SamMobile