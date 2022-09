La RTX 4080 apparaît en photo, découvrez à quoi elle ressemble

Une première photo volée de la RTX 4080, la prochaine carte graphique haut de gamme de Nvidia, vient tout juste d'apparaître sur la toile. Comme toute attente, ce nouveau GPU ressemble à s'y méprendre à une RTX 3090.

Comme vous le savez peut-être, les RTX 4000, la prochaine génération de GPU Nvidia sous la nouvelle architecture Lovelace, doivent arriver la fin d'année 2022. Pour l'instant, l'équipe verte n'a pas encore présenté officielle ses prochaines cartes graphiques, mais les choses pourraient changer d'ici peu.

En effet, la présentation des RTX 4000 pourrait avoir lieu lors de la GTAC 2022 si l'on en croit les récentes déclarations de Jensen Huang, CEO de Nvidia. Pour rappel, ces nouveaux GPU afficheront une montée en puissance considérable, avec des fréquences impressionnantes de 2235 MHz en base et 2520 MHz en Boost pour la RTX 4090. En d'autres termes et si ces données s'avèrent correctes, il s'agit d'une augmentation de la fréquence Base de 60 %.

En attendant d'en savoir plus sur les RTX 4000, les rumeurs et bruits de couloirs se multiplient à leur sujet. Et justement, le leaker réputé KittyYukko vient tout juste de poster une première photo volée de la RTX 4080.

La RTX 4080 se dévoile en image pour la 1re fois

En premier lieu, on remarque que le design de cette carte se veut très proche de celui de la RTX 3090, avec une taille tout aussi imposante. Etonnant quand on sait que ces GPU vont afficher une consommation nettement supérieure, on aurait pu s'attendre à quelques modifications de design pour favoriser le refroidissement.

Autre nouveauté, on remarque que le logo RTX 4080 n'utilise pas la police officielle “GeForce” pour le numéro SKU. Cependant et comme le rappellent nos confrères du site Videocardz, Nvidia a récemment introduit une nouvelle police sur son site officiel. Le média a justement comparé cette nouvelle police avec celle employée sur la RTX 4080, et cela concorde parfaitement.

Pour rappel, il est prévu que les RTX 3000 et 4000 cohabitent durant un temps. En effet, Nvidia n'a pas vraiment le choix. Le constructeur a produit en masse pour répondre à la demande, et désormais, l'équipementier et ses revendeurs partenaires se retrouvent avec un stock important de GPU Ampère sur les bras. Voilà pourquoi il est possible de trouver des RTX 3000 à des prix acceptables, proches de ceux conseillés par Nvidia.

