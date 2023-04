La RTX 4060 Ti coûterait seulement 410€, soit moins cher que la RTX 3070 pour les mêmes performances

On connaît enfin le prix de la RTX 4060 Ti, et c’est une excellente nouvelle. D’après le leaker Red Gaming Tech, on peut en effet s’attendre à MRSP de 450 € pour la nouvelle (vraie) entrée de gamme de Nvdia, un prix qui se convertit en 410 € dans nos contrées. Autrement dit, et contrairement aux précédentes rumeurs, celle-ci serait donc moins chère que la RTX 3070 qu’elle vient remplacer.



Si la RTX 4060 Ti fait parler d’elle depuis plusieurs mois déjà, on attend toujours des informations tangibles de la part de Nvidia, qui prépare tout de même la sortie de la carte graphique pour le mois prochain. Comme toujours, il convient donc de s’en remettre aux leakers, d’autant que cette fois-ci, ces derniers nous annoncent une très bonne nouvelle du côté des prix.

Pour rappel, la RTX 4060 Ti sera donc la prochaine carte graphique des Verts se rangeant sur le segment entrée de gamme. De fait, son MSRP se retrouve au cœur de son positionnement. Or, jusqu’à maintenant, il n’y avait pas de quoi se réjouir à ce niveau-là. De précédentes fuites annonçaient en effet un prix plus élevé que la RTX 3070, pour des performances prévues comme relativement similaires, voire supérieures.

Le prix de la RTX 4060 Ti est la bonne nouvelle du jour

Or, on pourrait s’attendre à une tout autre issue, si l’on s’en réfère aux informations obtenues par le leaker Red Gaming Tech. Sur YouTube, ce dernier affirme en effet que Nvidia tablerait plutôt pour un MSRP égal à 450 dollars, soit 410 euros de nos contrées. À titre de comparaison, la RTX 3070 est en théorie commercialisée à 519 euros. Si ces informations se vérifient, les joueurs y gagneront donc très clairement au change.

Sur le même sujet —La Nvidia RTX 4060 Ti serait plus rapide que la RTX 3080 d’après un premier benchmark

Pour rappel, les précédentes fuites ont révélé que la RTX 4060 Ti sera équipée d’un GPU AD106-350-A1 tournant sur un bus mémoire de 128 bits, pour un total de 4352 cœurs CUDA et de 8 Go de VRAM GDDR6. Elle devrait également présenter TDP de 220 W. Pour le design, Nvidia devrait s’inspirer de ce qui a déjà été fait pour le RTX Ti. On s’attend enfin à une compatibilité avec la technologie DLSS 3.0.