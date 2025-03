La Renault 5 e-Tech vous fait envie ? Bonne nouvelle, la citadine électrique est déjà en promotion

Après un lancement couronné de succès, les stocks de R5 e-Tech commencent visiblement à s'accumuler chez les concessionnaires Renault. Preuve en est avec ces nombreuses promotions trouvées ici et là pour séduire la clientèle.

En quelques mois de carrière seulement, la R5 e-Tech a déjà fait un beau parcours. En tête des ventes en France en décembre 2024, la citadine électrique a depuis franchi la barre des 10 000 exemplaires vendus dans l'Hexagone. Face à cet engouement, la marque au Losange a naturellement garni les stocks de ses concessions… Mais peut-être un peu trop.

Comme le rapportent nos confrères du site Automobile Propre, le constructeur vient de mettre à jour sa page dédiée aux véhicules disponibles en stock et à la réservation. En effet, un onglet R5 e-Tech vient de faire son apparition. Au total, plus de 1 000 exemplaires sont disponibles.

De belles offres promotionnelles pour la R5 e-Tech

En prenant le temps d'écumer les dizaines et dizaines de pages disponibles, on peut dénicher certaines offres plutôt alléchantes mises en place par les concessions. Par exemple, cette Renault 5 e-Tech couleur blanche en finition Techno 150 ch Autonomie Confort se négocie à 30 813 € au lieu de 34 540 €. En plus du bonus écologique de 2 000 €, le concessionnaire applique donc une remise de 1 727 € sur la note finale. A cela peut s'ajouter une prime de reprise de 1 000 €. Ce qui peut donc amener à une réduction de 4 727 €. Pas mal.

Nos confrères ont trouvé des offres encore plus intéressantes, à l'image de cette R5 e-Tech Techno blanc nacré avec 1 536 € de remise concessionnaire et 2 000 € de prime de reprise ! Associé au bonus écologique de 2 000 €, la facture peut donc descendre à 26 604 € au lieu de 30 576 €.

Si les offres pour des R5 en finition Techno sont majoritaires, on peut mettre la main sur quelques propositions séduisantes sur des variantes haut de gamme Iconic. On a par exemple pu trouver une annonce pour une R5 e-Tech Iconic 150 ch en jaune Pop avec 1 824 € de rabais et une prime reprise de 1 000 €. Ce qui fait passer la note à 31 666 € au lieu de 34 690 € (remise concession + bonus écologique + prime reprise).

Vous l'aurez compris, si vous envisagez de changer de voiture pour une R5 e-Tech, on vous conseille d'écumer les offres mises en ligne par Renault. N'hésitez pas non plus à vous rendre en concession pour négocier et obtenir un rabais encore plus important.