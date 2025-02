La R5 électrique subit son premier rappel, 16 000 voitures concernées par un gros problème

Première sortie de route pour la R5 électrique. Après un départ tonitruant en France, la petite citadine wattée de Renault subit son premier rappel. En effet, le constructeur ordonne à des milliers de propriétaires d'amener leur véhicule au garage. Le problème ? Un problème qui peut empêcher la voiture de démarrer.

En seulement quelques mois de carrière, la R5 électrique s'est déjà imposée comme un beau succès pour Renault. En tête de vente en France en décembre 2024, la citadine a depuis dépassé la barre des 10 000 exemplaires vendus dans l'Hexagone.

Mais malheureusement pour le constructeur, sa R5 de nouvelle génération vient de faire sa première sortie de route. En effet, la marque au Losange vient d'ordonner le rappel de milliers de R5 électriques et Alpine A290, sa variante sportive. En cause, un problème plutôt embêtant sur le boitier électronique de puissance ou onduleur.

Un gros problème sur l'onduleur des R5

Pour les néophytes, ce composant est essentiel au bon fonctionnement d'une voiture électrique parce qu'il intègre notamment divers systèmes critiques comme le refroidissement, l'électronique de contrôle ou encore le convertisseur d'énergie pour les sous-systèmes. Mais surtout, sa principale mission est de convertir le courant continu de la batterie haute tension en courant alternatif afin d'alimenter le groupe motopropulseur.

Et comme le rapportent nos confrères de l'Argus, “des modes de surveillance inappropriés peuvent provoquer la mise en défaut de ce dispositif et engendrer un refus au démarrage”. Notez que cela fait d'ailleurs un petit moment que des utilisateurs lésés se plaignent du problème sur les réseaux sociaux. “Je pars travailler à 100 km de chez moi, je veux repartir et la voiture ne fonctionne plus. Après plus d'une heure de tentatives, alléluia, elle fonctionne”, racontait à la mi-janvier Alexandre, un propriétaire de R5 e-Tech résidant à Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône.

Un rappel qui concerne la quasi-totalité du parc

Là où le bât blesse, c'est que ce rappel ne concerne pas une poignet de véhicules, mais bien la quasi-totalité des R5 électriques et des Alpine A290 livrées jusqu'à présent. Plus précisément, 15 722 R5 et Alpine 290 assemblées entre le 1er septembre et le 23 décembre 2024 dans l'usine de Douai peuvent être impactées.

Le constructeur a d'ores et déjà commencé à prévenir ses clients via un message diffusé sur l'application mobile MyRenault ou par courriel. Ils sont invités à amener leur véhicule au garage Renault le plus proche afin de procéder au recalibrage de l'ondulateur. D'après le constructeur, l'opération prend seulement une trentaine de minutes. Bien entendu, tout est pris en charge par la marque.