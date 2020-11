La RATP rachète Mappy, de quoi inquiéter Google Maps et Waze ?

La RATP (Régie autonome des transports parisiens) vient d'officialiser le rachat de Mappy, un service de cartographie et de calcul d'itinéraires réputé. Grâce à cette opération, la RATP espère devenir le leader français du MaaS (Mobilty as a service). En outre, Mappy pourrait devenir un concurrent sérieux de Google Maps et Waze.

Dans le trio de tête des meilleures applications de cartographie, on trouve bien évidemment Google Maps à la première place, suivi par Waze, et puis Mappy. Actuellement troisième acteur de la mobilité en France, Mappy peut se targuer d'enregistrer 12 millions de visiteurs uniques par mois.

Cette popularité, Mappy la doit à son offre particulièrement complète : plus de 13 références de moyens de transport et pas moins de 25 opérateurs de mobilité partenaires parmi Uber ou BlaBlaCar par exemple. C'est justement cette exhaustivité qui a séduit la RATP et qui l'a poussé à racheter Mappy.

La RATP s'offre Mappy pour devenir le n°1 du MaaS

En effet, la Régie autonome des transports parisiens vient de faire l'acquisition de Mappy auprès de Solocal, actuel propriétaire et éditeur des Pages Jaunes. Avec cette opération, les ambitions de la RATP sont claires : s'imposer comme la référence française du MaaS ou Mobility as a service.

Pour rappel, une plateforme MaaS doit permettre à un utilisateur de s'informer, de planifier un itinéraire, de réserver, de payer ou encore de gérer son ou ses multiples abonnements à des services de mobilité (métro, bus, vélo, etc.). Désormais dans la même équipe, la RATP et Mappy vont maintenant “combiner leurs services dans une même application et y inclure la possibilité d'y réserver et d'y payer, directement à partir d'un téléphone mobile, ses trajets”.

L'application de la RATP va évidemment profiter des bienfaits de cette acquisition en améliorant ses services. Ainsi, les utilisateurs pourront désormais profiter d'une cartographie complète de l'Île-de-France, ainsi que d'un mode GPS pour les piétons et les cyclistes. En outre, les utilisateurs pourront accéder aux adresses de tous les professionnels (restaurants, boutiques, etc.) autour de leur position. Avec ces ajouts notables, la RATP espère séduire des utilisateurs franciliens de Google Maps et Waze, et les inciter à changer d'appli GPS.

Pour conclure, notez que la formule de Mappy sera également améliorée à l'échelle nationale : “Le service Mappy sera, lui aussi, enrichi. Le comparateur multimodal intégrera de nouveaux partenaires et déploiera une offre combinée voiture, parking relais et transports en commun pour mieux répondre aux enjeux environnementaux et d'accessibilité des territoires. De la même manière, les utilisateurs pourront y réserver et y payer, en toute simplicité, leurs trajets”, précise la RATP.

Source : RATP