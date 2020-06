4G : le réseau de la RATP enfin couvert à 100% en très haut débit

L’ensemble du réseau RATP, ainsi que toutes les gares parisiennes, sont enfin couverts à 100% en 4G. Les grands opérateurs français, comme Free, SFR, Bouygues et Orange ont aidé à la concrétisation de ce chantier, qui accusait plusieurs mois de retard.

Comme dit l’adage, mieux vaut tard que jamais. Les Franciliens seront ravis d’apprendre que l’ensemble du réseau RATP, ainsi que toutes les gares parisiennes, sont désormais couverts à 100% en 4G. Après les premières installations de Free et des autres opérateurs en 2014, il aura donc fallu plus de 6 ans pour couvrir l’intégralité des transports en commun de la capitale.

Initialement, la RATP avait promis une couverture à 100% d’ici la fin 2019. Seulement, en raisons de nombreux problèmes techniques, notamment liés à l’aménagement (difficultés de trouver des locaux suffisamment grands pour les armoires électriques), la Régie autonome des transports parisien a dû revoir son calendrier.

À lire également : 5G – Orange appelle à un déploiement rapide pour soulager les réseaux 4G

Un travail de longue haleine

Ses aléas désormais derrière elle, la RATP et les opérateurs partenaires se félicitent du travail accompli via un communiqué officiel publié ce lundi 29 juin : « Pour déployer ces technologies sur l’ensemble du réseau, la RATP et les opérateurs de téléphonie ont dû gérer en parfaite coopération de nombreuses contraintes techniques avec l’installation de 300 km de câbles, 3000 antennes et 280 locaux techniques sur des infrastructures souvent souterraines et parfois centenaires. Ce sont 321 sites télécom qui ont été mis en place sur le réseau afin de couvrir 304 stations souterraines (accès, quais et tunnels). »

Si pour les usagers, il est toujours confortable de bénéficier d’un réseau à très haut débit dans les transports en commun pour écouter sa playlist Spotify, jouer en ligne, ou suivre sa série préférée sur Netflix, cette couverture à 100% était surtout nécessaire à la RATP pour offrir « un accès facilité à l’information voyageurs » et pour « rendre les parcours plus faciles et plus agréables (applications RATP et Via Navigo, comptes Twitter RATP dédiés à l’Information voyageur ».

Source : Orange