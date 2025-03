La R5 e-Tech se met aux couleurs de Roland Garros, et à ce prix-là mieux vaut prendre des cours de tennis

Renault vient officiellement d'ouvrir les commandes pour la R5 e-Tech Roland Garros. Cette version spéciale et haut de gamme, aux couleurs du célèbre tournoi de tennis, embarque des éléments de design inédits. Suffisant pour justifier la grosse augmentation de prix ? A vous de voir.

Après avoir dévoilé les prix de la gamme R4 e-Tech, Renault revient sur le devant de la scène ce 6 mars 2025 pour annoncer l'ouverture des commandes pour la R5 e-tech Roland Garros. Pour rappel, la marque au Losange est partenaire du célèbre tournoi de tennis depuis 2022 et pour célébrer cette collaboration, Renault avait présenté en mai 2024 une édition spéciale Roland Garros pour sa future R5 électrique.

Depuis, la R5 a fait ses débuts sur le marché, en rencontrant au passage un beau succès : plus de 10 000 exemplaires vendus depuis son lancement en fin d'année 2024. Seulement, on était toujours sans nouvelle de cette version limitée. Ce n'est maintenant plus le cas.

Vous aimez le tennis et la R5 électrique ? Voilà le meilleur des deux mondes

Comme l'explique le constructeur sur son site officiel, la R5 e-Tech Roland Garros vient donc fermer la gamme aux côtés des finitions Evolution, Techno et Iconic. Concrètement, que propose-t-elle de plus ? Principalement des éléments de design exclusifs comme :

quatre teintes de carrosserie (Blanc nacré/toit noir étoilé, Bleu nocturne/toit noir étoilé, Noir étoilé/toit noir étoilé, Gris Schiste/toit noir étoilé

jonc de toit d'aspect chrome satiné

jantes alliage diamantées noir 18″ Electro avec cabochon central Gris Schiste Satin

logo Roland Garros à la base de la portière avant

sellerie exclusive bicolore (gris clair et bleu)

bandeau traversant teinté de métal anodisé sur la planche de bord

logo rétro-éclairé “Roland Garros” sur le tableau de bord

embout de levier de vitesse dans le style du grip des raquettes de tenis

surtapis de sol au liseré terre battue

seuils de porte en aluminium brossés et marqués “Roland Garros”

tapis de charge à induction couleur terre battue dans la console centrale

Hormis ces éléments de design, quoi de neuf sur cette édition spéciale ? Rien du tout. La dotation reste identique à celle de la finition Iconic. On retrouve donc notamment la conduite semi-autonome de niveau 2, l'adaptateur V2L ou encore les aides au parking avant et latéral et le stationnement automatique.

1 000 € de plus que la version Iconic

La motorisation et la batterie restent inchangées également. On est toujours sur un pack de 52 kWh et un moteur de 110 kW (150 ch), pour une autonomie estimée de 409 km en cycle mixte WLTP. On en vient donc au prix : 36 490 €. Soit 1 000 € que la finition Iconic. En déduisant le bonus écologique de 4 000 €, la note descend donc à 32 490 €.

Comme pour la R4, ceux qui ont investi dans un coupe-file R5 Roland Garros Pass pourront passer commande en premier dès aujourd'hui. Pour les autres, il faudra attendre le 12 mars.