La puce M1 Ultra d’Apple n’est pas plus puissante qu’une RTX 3090, ce benchmark le prouve

Le GPU du processeur M1 Ultra du Mac Studio ne serait pas aussi puissant que la carte graphique RTX 3090 de Nvidia, malgré les chiffres donnés par Apple lors de sa conférence de printemps.

À l’occasion de sa conférence de printemps 2022, Apple a levé le voile sur sa nouvelle puce surpuissante M1 Ultra que l’on peut déjà retrouver dans le nouveau PC Mac Studio, disponible à partir de 4599 euros. Apple s’est beaucoup exprimé au sujet de la puissance offerte par sa puce, mais celle-ci ne serait finalement pas aussi performante que l’avait annoncé le géant américain il y a quelques jours.

Lors de sa conférence, Apple a affirmé dans ses diapositives que le GPU de la puce M1 Ultra offrirait des performances similaires à celles de la carte graphique phare GeForce RTX 3090 de NVIDIA tout en consommant 200 watts de moins. Le problème, c’est que la réalité serait tout autre. Le Mac Studio n’arriverait pas à la cheville de la carte graphique haut de gamme dans les benchmarks.

La RTX 3090 est bien plus puissante que la puce M1 Ultra

Dans son test complet, The Verge a décidé de confronter le M1 Ultra à la Nvidia RTX 3090 en utilisant le benchmark Geekbench 5, et sans surprise, le SoC ne peut pas rivaliser avec la puce de Nvidia lorsque celle-ci est utilisée à pleine puissance. La RTX 3090 a surpassé le M1 Ultra de plus de 100 % dans le test de calcul de Geekbench 5. En effet, la M1 Ultra a obtenu un score de 83 121 points, tandis que la RTX 3090 culmine à 215 034 points.

En gaming, la NVIDIA GeForce RTX 3090 affiche des performances jusqu'à 32 % supérieures en 4K par rapport à la puce M1 Ultra sur le jeu Shadow of the Tomb Raider. Bien que la puce M1 Ultra ne soit pas à la hauteur des performances annoncées par Apple, elle reste très puissante. Le Mac Studio à 6 199 dollars s’est notamment montré plus performant que le dernier Mac Pro à 14 000 dollars, alors qu’il ne propose pourtant pas de carte graphique dédiée.

