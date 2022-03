Apple M1 Ultra : la puce est aussi puissante que l’AMD Ryzen Threadripper 3990X à 64 coeurs

Le nouveau processeur d’Apple M1 Max est une des puces les plus puissantes du marché. Bien qu’il ne compte que 20 cœurs, ce dernier fait presque jeu égal avec l’AMD Ryzen Threadripper 3990X à 64 cœurs.

Au cours de sa Keynote de printemps hier soir, Apple a présenté une nouvelle puce M1 Ultra surpuissante qui écrase la concurrence. En effet, il s’agit finalement de deux puces M1 Max des MacBook Pro 14 et 16 pouces, qui faisaient déjà partie des processeurs les plus puissants du marché. Apple utilise un processus appelé UltraFusion, qui combine les deux puces M1 Max et offre une bande passante de 2,5 To entre les deux.

Pour rappel, vous pourrez retrouver le nouveau processeur haut de gamme d’Apple dans son nouvel ordinateur compact Mac Studio, disponible à partir de 4599 euros. Il semblerait que la nouvelle M1 Ultra d’Apple soit si puissante qu’elle arrive à tenir tête au processeur AMD grand public avec le plus de cœurs, le Threadripper 3990X.

La M1 Ultra n’a pas à rougir face aux processeurs d’AMD avec trois fois plus de coeurs

Bien que le CPU de la puce M1 Max ne dispose que de 20 cœurs, ce dernier a réussi à obtenir un score impressionnant de 1793 points en single-core sur Geekbench, et de 24055 points en multi-core. En comparaison, l’AMD Ryzen Threadripper 3990X avec 64 cœurs n’obtient qu’un score de 1213 points sur un cœur, et 25133 points sur tous ses cœurs.

Vous l’aurez compris, le processeur d’AMD n’est que 4,5 % plus rapide que la puce d’Apple alors qu’il possède plus de trois fois plus de cœurs. Le pire, c’est que le processeur d’AMD affiche un TDP de 280 W, contre seulement 60 W sur la M1 Ultra, ce qui fait de la puce d’Apple une alternative 4,7 fois plus performante énergétiquement.

Le M1 Ultra à 20 cœurs est divisé en 16 cœurs haute performance, dont quatre sont axés sur l'efficacité énergétique. Dans le benchmark, cette partie est associée à 128 Go de RAM unifiée, ce qui représente la mémoire maximale prise en charge par la puce et augmente la bande passante globale de la mémoire à un débit énorme de 800 Go/s.

Source : Geekbench