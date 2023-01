La PS5 se prépare à l’arrivée de la DualSense Edge avec sa dernière mise à jour

Ce jeudi 12 janvier 2023, Sony vient de publier la dernière version du firmware de la PS5. Cette version 6.50.00 du logiciel de la console inclut une nouveauté de taille. En effet, la manette DualSense Edge est maintenant prise en charge.

Alors que nous venons d'apprendre que l'intégration complète de Discord sur PS5 deviendra réalité en mars 2023 avec le firmware 7.00 de la console, Sony vient tout juste de déployer la dernière version du logiciel de la console ce jeudi 12 janvier 2023.

Du haut de son gigaoctet, la version 6.50 du firmware de la PS5 est déjà disponible en téléchargement. Attention toutefois, vous devrez toutefois accepter les conditions de service mises à jour après avoir installé la mise à jour. Mis à part cela, quoi de neuf avec cette version du firmware ?

Bien entendu, on retrouve les habituelles “améliorations générales des performances du système”. Ici encore, Sony ne rentre pas dans le détail, et il faudra donc croire le constructeur sur parole concernant ces “améliorations”. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien cette seconde ligne dans le patch note de la mise à jour.

La PS5 se prépare à accueillir la DualSense Edge avec sa dernière mise à jour logiciel

En effet, on peut y lire que la version 6.50 du firmware intègre une prise en charge complète de la DualSense Edge. Pour les non-connaisseurs, cette manette “haute performance” a été présentée par Sony en août 2022 et a été pensée pour concurrencer directement la Xbox Elite de Microsoft.

De ce fait, la personnalisation est évidemment au centre de l'expérience. Ainsi, les joueurs pourront changer les sticks et pourront modifier les commandes pour attribuer une sensibilité propre aux gâchettes et aux joysticks. Des boutons à l'arrière seront également présents (entièrement personnalisables ici encore). En outre, il sera possible de configurer différents profils et de passer de l'un à l'autre via un bouton. Enfin, les joueurs pourront ajuster l'intensité des vibrations du retour haptique à leur convenance.

Pour rappel, la DualSense Edge sera disponible dès le 26 janvier 2023 et manette haut de gamme oblige, la facture sera plutôt conséquente. En effet, le périphérique coûtera la bagatelle de 240 euros ! Un prix plutôt élevé, surtout si l'on le compare à la manette Xbox Elite Series et ses 179,99 €. Mais quand on aime, on ne compte pas, si ?

Source : Insider Gaming