La PS5 Pro serait plus puissante qu’on le croit, voici comment elle pourrait évoluer au fil du temps

La PlayStation 5 Pro pourrait être meilleure demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. La console posséderait en effet une capacité d'évolution constante. Comment est-ce possible ?



La PlayStation 5 Pro est la console de jeux vidéo la plus puissante du moment. Un fait établi au vu de ses caractéristiques et des technologies qu'elle embarque. C'est d'ailleurs comme cela qu'elle se positionne sur le marché, se voulant avant tout destinée aux enthousiastes cherchant les meilleurs graphismes et les meilleures performances. Si tant est que vous pouvez y mettre le prix bien sûr.

Même s'il faut se contenter de la 4K, Sony étant revenu sur la promesse du support de la 8K, les premiers retours sont globalement positifs. Plusieurs jeux sont plus beaux et plus fluides quand ils tournent sur PS5 Pro et ça se voit à l’œil nu. Il faut notamment remercier le PSSR, pour PlayStation Spectral Resolution. Similaire au DLSS 2.0 de Nvidia, il permet d'afficher plus d'images par seconde sans que la qualité graphique en pâtisse. Grâce à lui, la PS5 Pro pourrait bien rester dans la course bien plus longtemps que prévu.

La PlayStation 5 Pro toujours à la pointe ? Elle aurait une bonne capacité d'évolution

Comme les technologies du même genre, le PSSR utilise l'intelligence artificielle. Et qui dit IA dit entraînement permanent et évolution constante. Des développeurs ayant travaillé sur le système ont ainsi affirmé à des experts de Digital Foundry avoir “remarqué des améliorations substantielles sur les performances et la qualité du rendu du PSSR“. Ils précisent : “ce n'est que le début“.

Lire aussi – PS5 Pro : voici la liste de tous les jeux qui profiteront des améliorations graphiques de la console de Sony

Autrement dit, le PSSR s'améliore à mesure que le temps passe et permettra à la PS5 Pro “d'évoluer”. Ses composants ne changeront pas bien sûr, mais l'IA se chargera de compenser. Il y aura quand même une PlayStation 6 à terme, mais au moins, celles et ceux qui auront investi dans la console précédente n'auront pas l'impression d'être totalement à la traîne une fois la nouvelle génération disponible. Vu les 920 ou 850 € demandé, avec ou sans lecteur Blu-Ray, c'est appréciable.