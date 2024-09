La PS5 Pro ne proposera pas cette fonctionnalité, Sony n’assume plus toutes ses promesses

Si vous vous attendiez à obtenir de bien meilleures images grâce à la PS5 Pro, il faudra peut-être tempérer vos attentes. Sony a retiré un élément important de ses boîtes, qui annonce déjà la couleur.

Si vous vous rappelez, au lancement de la PS5, les joueurs avaient été surpris de voir un logo 8K sur la boîte de la PS5. Ceux-ci s’attendaient alors à juste titre à voir arriver de nombreux titres compatibles avec cette définition au cours des années suivantes, mais plus de 4 ans après la sortie de la console, aucun à ce jour ne prend en charge cette définition.

Pourtant, la PS5 est bien théoriquement compatible. Elle dispose bien d’un port HDMI 2.1 qui pourrait envoyer un signal 8K, mais Sony n’a finalement jamais activé cette fonctionnalité. L’absence de jeux trop peu gourmands pour pouvoir espérer atteindre la 8K est probablement la raison technique derrière ce choix. Le seul jeux à s’afficher en 8K est The Touryst, mais il utilise pour cela une technique d’upscaling, et non un flux natif. Avec l’arrivée de la PS5 Pro, plus puissante, les joueurs avaient donc bon espoir d’enfin voir la 8K débarquer, mais Sony vient peut-être de tuer leurs espoirs dans l’œuf.

La PS5 Pro ne devrait pas afficher de jeux 8K

Le site américain Best Buy vient de mettre en vente la PS5 Pro, et c’est alors l’occasion de découvrir la boîte de la console ainsi que son design sous toutes les coutures. Et c’est sur cette boîte que les internautes ont pu s’apercevoir de l’absence du logo “8K” que nous retrouvions pourtant sur la boîte de la version originale, mais qui avait déjà disparu avec la version Slim. Cela vient-il confirmer qu’aucun jeu 8K n’est prévu pour cette génération ? Et bien c’est probablement le cas.

Pour ce qui est du design de la console, on peut toujours voir la PS5 Pro posée sur son socle sur certaines images, mais on rappelle que ce dernier est bien vendu séparément. Il faudra débourser 30 euros pour vous l’offrir, et rajouter pas moins de 120 euros si vous souhaitez également acquérir le lecteur de disque détachable. La facture peut donc rapidement s’envoler pour ceux qui tiennent toujours à leurs jeux physiques.

La PS5 Pro est immédiatement reconnaissable grâce à ces trois bandes noires sur les tranches, qui servent d’ouvertures pour le système de ventilation. Il reste maintenant à voir si cela améliorera la gestion thermique de la console, ou si ses performances supplémentaires vont la faire chauffer encore plus que les versions précédentes. Il faudra évidemment tester tout cela, et on a donc hâte de pouvoir mettre la main sur cette version Pro.