La PS5 Pro imaginée par un Youtubeur spécialisé en concepts 3D, Microsoft supprime un réglage agaçant de Windows 11, un homme termine au tribunal après avoir écrit un avis sur Google, c'est le récap des actualités du lundi 28 août 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce lundi 28 août 2023 ? Tout d'abord, nous avons publié dans nos colonnes notre test complet du Vivo V29 Lite, un smartphone de milieu de gamme séduisant. Pour moins de 350 euros, cet appareil se distingue grâce à son autonomie record et de belles finitions. En revanche, il ne fait pas le poids face à certains concurrents, notamment chez Samsung et Xiaomi, en photo. Ses performances laissent également à désirer en jeu.

Dans un tout autre domaine, le gouvernement a décidé de montrer les dents aux opérateurs de télécoms français. En cause ? La multiplication des raccordements défectueux. Une loi serait en préparation pour forcer les opérateurs à assurer la qualité des installations.

Côté jeu vidéo, nous avons également publié notre dossier détaillé sur Alan Wake 2, le prochain titre évènement signé Remedy. Eh oui, l'écrivain maudit va revenir en fin d'année sur PC, Xbox Series X et PS5 pour une nouvelle aventure horrifique, près de 13 ans après la sortie du premier épisode sur Xbox 360. Avec ce dossier, vous pourrez tout savoir sur l'histoire du jeu, ses mécaniques de gameplay ou encore son prix. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait retenir impérativement dans l'actualité de ce lundi 28 août 2023.

La PS5 Pro imaginée par un YouTubeur

Si la PS5 Pro n'a pas encore été officialisée par Sony, cela n'empêche pas certains artistes talentueux d'imaginer à quoi pourrait ressembler la future console du constructeur. C'est notamment le cas de Concept Creator, connu pour ses designs 3D de smartphones, qui vient de publier un premier concept de la PS5 Pro.

Pour en savoir plus : PS5 Pro – voici à quoi pourrait ressembler la future console de Sony

Microsoft supprime un réglage agaçant de Windows 11

Sur la dernière version bêta de Windows 11, Microsoft a enfin décidé de supprimer un réglage bien embêtant de son OS. En effet, les liens système s'ouvriront désormais dans le navigateur par défaut choisi par l'utilisateur, et non obligatoirement par Edge.

Pour en savoir plus : Windows 11 – Microsoft supprime enfin ce comportement pénible qui touche tous les utilisateurs

En conflit avec son patron, un homme a décidé de publier un avis plutôt épicé sur son établissement sur Google. Son responsable a choisi de porter plainte pour diffamation contre son ancien employé. L'avis, publié avec le compte Google de son épouse, lui a valu une convocation au tribunal (tout comme sa compagne).

Pour en savoir plus : Google – il écrit un avis négatif sur un commerce et termine au tribunal avec sa compagne