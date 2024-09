La PS5 Pro est trop chère pour vous ? Bonne nouvelle, Sony va vendre des PS5 reconditionnées à bas prix

Alors que la PS5 Pro s'annonce déjà comme un produit de niche avec son prix exorbitant de 800 €, Sony a décidé d'offrir une alternative aux bourses les plus modestes. En effet, le constructeur propose maintenant des PS5 reconditionnées vendus à des tarifs plus abordables.

Comme vous le savez peut-être, Sony vient tout juste d'officialiser sa PS5 Pro. Concrètement, cette machine se présente comme une version musclée de sa console de dernière génération. Avec son GPU 45 % plus puissant, la machine promet enfin d'afficher la quasi totalité des jeux en 4K et 60 images par seconde, tout en proposant des effets de Ray-Tracing améliorés.

Par ailleurs et pour garantir un framerate stable, la console va embarquer une nouvelle technologie propriétaire : le PSSR ou PlayStation Spectral Super Resolution. A l'image du DLSS de Nvidia ou du FSR d'AMD, cet outil va upscaler artificiellement la définition de l'image pour offrir une meilleure fluidité. Sur le papier, la PS5 Pro est séduisante… Ce qui l'est moins, c'est son prix : 799 € !

Et encore, la facture grimpe sévèrement si l'on veut y ajouter un lecteur de disque (non fourni avec la console) ainsi qu'un socle pour la faire tenir à la verticale. Résultat, on passe à 930 € avec ces deux accessoires supplémentaires.

Sony propose des PS5 reconditionnées moins chères

Histoire de faire passer la pilule, la marque nippone vient d'annoncer une bonne nouvelle pour les bourses modestes à la recherche d'une PS5. En effet, le constructeur propose dès maintenant sur son portail PlayStation Direct des PS5 reconditionnées.

D'après les dires de Sony, ces consoles ont été entièrement remises à neuf, avec des pièces de remplacement officielles, avant d'être nettoyées, inspectées et testées. En outre, chaque PS5 reconditionnée est livrée avec les accessoires, câbles et manuels nécessaires dans des emballages certifiés. La machine est évidemment fournie avec une manette DualSense, elle aussi reconditionnée.

100 € de moins et un an de garantie

Et si les consoles neuves jouissent d'une garantie constructeur de deux ans, il faudra se contenter d'une seule année avec ces PS5 reconditionnées. On en vient maintenant au prix : 449,99 €, soit 100 € de moins qu'une PS5 neuve.

Précision importante, il ne s'agit pas de PS5 Slim reconditionnées, mais bien du premier modèle avec lecteur de disque intégré lancé en novembre 2020. Dans les semaines à venir, on imagine que Sony pourrait également proposer des PS5 Digital Edition reconditionnées, ce qui permettrait de descendre la note de quelques dizaines d'euros supplémentaires.