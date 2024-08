La PS5 Pro aura l’air 2 fois plus rapide que la PS5 grâce à cette astuce de Sony

Bien que les annonces officielles autour de la PS5 Pro se fassent attendre, des initiés de l'industrie dressent déjà le portrait d'une console qui pourrait redéfinir les mises à niveau de milieu de génération.

On sait que la prochaine PS5 Pro de Sony aura droit à une nouvelle technologie d'upscaling PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). D’après certains insiders, elle promettrait de donner à la console l'impression d'être deux fois plus puissante que son prédécesseur.

En effet, Matthew Cassells, fondateur d'Alderon Games, a récemment partagé son point de vue sur le podcast Moore's Law is Dead Broken Silicon, apportant un éclairage sur ce à quoi les joueurs et les développeurs peuvent s'attendre. Selon Cassells, les améliorations de la PS5 Pro seront réparties entre les améliorations matérielles et l'upscaling révolutionnaire PSSR. Cette combinaison pourrait se traduire par une augmentation perçue de 100 % de la puissance, les améliorations matérielles représentant la moitié de cette augmentation et les techniques intelligentes d'upscaling le reste.

La PS5 Pro sera bien plus puissante que la PS5 grâce à une combinaison matérielle et logicielle

Pour les développeurs, cela signifie de nouvelles possibilités : les jeux qui tournent déjà à 60 FPS sur la PS5 de base pourraient désormais intégrer le ray tracing, ce qui ajouterait un nouveau niveau de fidélité visuelle. La PS5 Pro n’éliminerait pas complètement le besoin d'upscaling, en particulier compte tenu des exigences croissantes de moteurs tels que l'Unreal Engine 5, elle permettrait d'obtenir des images plus nettes et moins floues que le modèle actuel.

Pour rappel, le processeur et la mémoire vive de la PS5 Pro ne bénéficieraient pas d'améliorations spectaculaires. Toutefois, Cassells estime que cela ne constituera pas une limitation importante pour la plupart des jeux. Les titres sur console sont rarement bloqués au niveau du processeur, et l'optimisation de la mémoire vive est déjà une pratique bien établie chez les développeurs. La véritable star du spectacle est l'amélioration du GPU, qui pourrait permettre à certains jeux de passer d'une configuration graphique moyenne à une configuration « ultra », rivalisant ainsi avec les expériences haut de gamme sur PC.

Une autre perspective intéressante est la possibilité de généraliser les modes 120 Hz. La puissance supplémentaire de la PS5 Pro pourrait permettre aux développeurs d'implémenter plus facilement ces fréquences d'images plus fluides tout en conservant une bonne qualité visuelle. Évidemment, toutes ces informations sont pour l’instant à prendre avec des pincettes, en attendant une confirmation officielle de Sony.