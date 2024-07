La PlayStation 5 Pro sortira-t-elle en 2024 ? Ce que l’on sait

Alors que l'on entame la 2e moitié de 2024, Sony n'a toujours pas officialisé la PlayStation 5 Pro. Est-il encore possible que la console sorte cette année ? Faisons le point sur les informations disponibles.

Déjà 4 ans que la PlayStation 5 est sortie. Même si la console de Sony reste une valeur sûre aujourd'hui, elle commence à accuser son âge et les yeux se tournent de plus en plus vers la prochaine génération. Pas question d'une PlayStation 6 cependant. Ce que l'on attend, c'est une version boostée aux hormones de l'actuelle plateforme : la PlayStation 5 Pro. Cela fait quelques temps que l'on en entend parler. Sous le nom de code “Project Trinity” se cache une console supposée au moins 45 % plus puissante que sa prédécesseure.

Mais alors que sa fiche technique se précise au grè des rapports, le constructeur japonais n'a pas encore officialisé l'existence de la PS5 Pro. Une situation problématique dans la mesure où selon la grande majorité des informations rassemblées à son propos, elle devrait sortir en 2024. Cet article est publié le 19 juillet et pourtant, aucune nouvelle concrète à se mettre sous la dent. Faut-il en conclure que nous ne verrons pas la PS5 Pro avant 2025 au plus tôt ? Rien n'est moins sûr.

Est-ce que la PlayStation 5 Pro sortira en 2024 ?

Le 17 juillet 2024, le journaliste Tom Henderson, à qui l'on doit plusieurs révélations fiables sur la future console de Sony, publie un tweet qui met le feu aux poudres. Dans une discussion sur la PS5 Pro, il lâche nonchalamment “Si elle sort cette année !“. Pas besoin de plus pour que tout le monde conclut à un report, voire une annulation pure et simple de l'appareil. Pourtant, plusieurs indices laissent penser que ce n'est pas le cas, au contraire.

Lire aussi – PS5 Pro : des jeux « améliorés » sont en préparation, et on sait déjà à quoi s’attendre

Notons d'abord qu'à partir du 30 juillet prochain, les développeurs auront la possibilité de soumettre des applications compatibles avec la PS5 Pro sur CertOps, une plateforme de certification. D'après les sources, cette date a été décidée il y bien longtemps, 18 mois pour être exact.

Ensuite, un document de Sony corrobore un peu plus l'arrivée imminente de la console : si elles sont proposées pour des jeux PS5 sortant après le 15 septembre, les applis en questions devront obligatoirement supporter la PlayStation 5 Pro. Les développeurs ont apparemment reçu cette directive il y a quelques jours. Attention : il ne faut pas en déduire que la console sortira dès le 16 septembre 2024. Ce n'est pas aussi simple que ça malheureusement.

Quand pourrait être annoncée la PlayStation 5 Pro ?

Vous l'aurez compris : rien n'indique que la PS5 5 Pro est retardée, et encore moins annulée. La question est maintenant de savoir si l'on peut donner une fenêtre de tir précise. À en croire des documents datant de juillet 2023, Sony voudrait la sortir lors de la 2e moitié de novembre 2024. C'est probable, mais il se pourrait même qu'elle arrive un peu plus tôt que ça. En se référant à ce que la firme a fait avec la PS4 Pro, l'annonce aurait lieu en septembre.

Lire aussi – La PS5 Pro serait capable d’afficher du 4K 120 FPS grâce à son DLSS maison

De plus, Sony fera partie des exposants du Tokyo Game Show (TGS) qui aura lieu le même mois. On se rappelle que l'entreprise boude le salon depuis 2019, et quoi de mieux pour marquer son retour que de dévoiler une nouvelle console ? Cela reste bien sûr de la spéculation à ce stade. Certains sont néanmoins encore plus optimistes : ils s'attendent à ce que la PS5 Pro soit révélée avant l'événement et que le TGS soit “juste” l'occasion d'en parler plus en profondeur. Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant d'être fixé.

Source : Insider Gaming