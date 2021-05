PS5 : des experts pourront aider les joueurs en difficulté en temps réel

Sony vient de déposer une demande de brevet dédié à un nouveau système d'assistance en ligne pour la PS5. Via cette fonctionnalité, les joueurs seraient en mesure d'être mis en contact avec d'autres joueurs pour les aider en cas de difficulté sur un jeu.

Comme vous le savez peut-être, la PS5 dispose actuellement d'un système d'aide basique, qui permet aux joueurs d'accéder à des vidéos tutoriels susceptibles de leur porter assistance sur certains titres, comme Demon's Souls par exemple. Reste que cette fonctionnalité n'est pas disponible pour l'ensemble des titres de la console.

Or, comme en atteste une récente demande de dépôt de brevet du constructeur, Sony planche actuellement sur un autre système d'assistance en ligne. Via cette fonctionnalité, les joueurs pourraient être mis en relation avec “des experts”, à même de les aider sur un titre spécifique. Pour résumer, il s'agirait tout simplement de joueurs expérimentés, qui ont déjà fini le jeu en question.

Une assistance en temps réel pour les joueurs PS5

Comme l'explique le document, ce système analyserait les données relatives à la session en cours du joueur, telle que la quête concernée, le niveau de difficulté, l'équipement du joueur et son niveau de puissance (si le jeu en question en propose) et ses compétences. En fonction de ces multiples facteurs, le système proposerait aux joueurs différents experts, qui ont réussi le passage en question dans les mêmes conditions.

Chaque joueur pourrait devenir “expert” bénévolement, et accepterait donc d'être contacté en temps réel lorsqu'un joueur a besoin d'aide. La mise en contact avec l'un de ces bons samaritains pourrait se dérouler soit via l'appli Playstation, soit via une application à venir disponible directement sur la console.

Une fonctionnalité inspirée d'Uber

Lors d'une assistance en direct, l'expert pourra offrir ses conseils et ses astuces par le biais de messages écrits, par un chat vocal, ou bien via des vidéos commentées. Le brevet compare cette méthode au fonctionnement de l'entreprise Uber, dans le sens où chaque demande d'assistance sera transmise aux experts marqués comme disponibles au moment de la requête. Le premier à répondre sera alors mis directement en relation avec le joueur en difficulté. Notons enfin qu'une option permettant d'éviter les spoilers serait également à l'étude, indiquant aux experts d'éviter les révélations lors de leur tutoriel (en passant les cinématiques par exemple).

Encore une fois, il ne s'agit que d'un brevet, et cette fonctionnalité ne pourrait jamais voir le jour. Reste que ce système semble prometteur, et pourrait s'avérer extrêmement utile pour certains titres exigeants, comme Demon's Souls ou bien le très récent Returnal, qui fait déjà polémique pour sa difficulté jugé trop corsée pour un jeu AAA.

Source : TechRadar