La prochaine Switch de Nintendo coûterait aussi cher qu’une PS5, est-ce bien raisonnable ?

Selon les informations d'un analyste japonais, la Switch 2 de Nintendo serait mise en vente à un prix qui ne fera pas plaisir aux joueurs. Surtout compte tenu de sa puissance supposée.



On est encore loin d'une annonce officielle, et pourtant les fans attendent déjà avec impatience la sortie de la Switch 2 de Nintendo. Les rumeurs vont bon train concernant la prochaine console du constructeur japonais. Ce qui est déjà certain, c'est que l'appareil sera bel et bien dévoilé avant le 31 mars 2025, fin de l'exercice fiscal de l'entreprise. Pour le reste, il faut se contenter d'informations parcellaires et surtout hypothétiques.

La date de sortie fait l'objet de toutes les spéculations et la dernière en date parle d'un lancement à partir d'avril 2025, voire plus tard. Hideki Yasuda, analyste travaillant pour Tokyo Securities, partage cette estimation (il évoque le premier semestre 2025), mais avance un autre inconnu également très attendu : le prix de la Switch 2. Si la plupart des sources s'accordent à dire qu'il sera fixé aux alentours des 400 dollars, Yasuda est plus pessimiste, et de beaucoup.

Voici combien pourrait coûter la Switch 2 de Nintendo, ce n'est pas donné

L'homme explique que selon lui, Nintendo vendra au maximum la Switch 2 à 499 $ aux États-Unis. À titre de comparaison, la Switch première du nom est sortie à 300 $ en 2017, tandis que la version OLED était affichée à 349 $ en 2021. En admettant que la fourchette haute soit retenue, on est sur une augmentation d'environ 66 % et 43 % respectivement. En France, si l'on convertit ce prix au taux de change actuel tout en y ajoutant les taxes obligatoires, on obtient une Switch 2 vendue 550 €.

La prochaine console de Nintendo serait donc un poil moins cher qu'une PlayStation 5 à sa sortie (549 €) avec un tarif identique à celui de la Xbox Series X. L'addition est salée, d'autant qu'en terme de puissance, la Switch 2 sera sûrement loin du niveau de ces machines. Hideki Yasuda, comme d'autres, rappelle qu'elle devrait égaler les performances de la PS4 Pro de 2016.

Gardons à l'esprit que 499 $ représente un prix maximum, et que le fabricant nippon pourrait choisir d'ajuster ses tarifs en fonction de la région de vente. Comme d'habitude avec Nintendo, il va falloir attendre le dernier moment pour obtenir l'information exacte.

Source : Kabutan