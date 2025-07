Le Galaxy Z Fold 7 et le Flip 7 apparaissent avant l’heure et dévoilent déjà tous leurs secrets dans ces deux fuites

Les prochains smartphones pliables de Samsung n’en finissent plus de fuiter. À quelques jours de leur présentation officielle, des images et des coques confirment leur design. De quoi alimenter l’impatience des fans avant l’événement Unpacked.

Les fuites avant un lancement officiel sont devenues un passage obligé dans le monde des smartphones. Samsung n’échappe pas à cette règle. La marque sud-coréenne prévoit de présenter le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7 le 9 juillet prochain, lors de son événement Unpacked. Pourtant, plusieurs images ont déjà circulé sur le web, laissant peu de place à la surprise. Ces nouvelles générations de pliables promettent des améliorations importantes, et leurs apparitions récentes confirment de nombreux détails.

Le Galaxy Z Fold 7 a été photographié en conditions réelles dans une finition bleu foncé appelée « Blue Shadow ». L’appareil paraît plus fin que son prédécesseur, avec une épaisseur de seulement 8,9 mm une fois replié. Les photos confirment aussi la disparition des anneaux autour des caméras arrière. Malheureusement, l’écran principal de 8 pouces reste couvert par un film protecteur, rendant difficile l’évaluation de l’évolution du pli central, un point souvent critiqué sur les modèles précédents.

Des coques officielles confirment le design final des Fold 7 et Flip 7

En parallèle, le fabricant d’accessoires Ringke a dévoilé ses nouvelles coques pour le Galaxy Z Fold 7 et le Flip 7. Ces rendus montrent un Fold 7 encore plus fin et un Flip 7 avec un écran externe plus grand qui entoure désormais les deux caméras, au lieu de simplement les contourner. Ces visuels confirment les fuites précédentes et donnent un aperçu fidèle du design final. ce dernier semble avoir obtenu des informations officielles sur les dimensions exactes des appareils, ce qui renforce la crédibilité de ces images.

Ces accessoires apparaissent juste après une erreur de Spigen, un autre grand nom des coques, qui avait publié (puis retiré) des pages produits pour ces mêmes modèles. Avec ces confirmations répétées, Samsung n’a presque plus de secrets à dévoiler lors de son Unpacked. En plus des nouveaux pliables, la marque présentera aussi les Galaxy Watch 8 et Watch Ultra. Les fans n’ont plus que quelques jours à attendre pour découvrir en détail ces appareils, qui pourraient bien redéfinir le marché du smartphone pliable.