La Galaxy Ring veut réduire votre stress et améliorer votre sommeil

Bientôt disponible dans de plus grandes tailles, la Galaxy Ring profite d'une mise à jour de Samsunh Health pour obtenir des fonctions de suivi et d'amélioration du stress et du sommeil.

En 2024, Samsung lançait la Galaxy Ring, sa première bague connectée. Le produit a du potentiel, mais manque logiquement de maturité puisqu'il s'agit d'un coup d'essai. La marque annonce aujourd'hui plusieurs nouveautés à venir pour son appareil, étendant sa disponibilité et lui ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

D'abord, le fabricant va proposer deux tailles de bague supplémentaires, ajoutant le 14 et le 15 à partir du 22 janvier 2025. La Galaxy Ring va donc pouvoir être commandée dans une taille allant de 5 à 15, toujours dans l'un des trois coloris au choix : Noir Titane, Argent Titane ou Or Titane. Déjà commercialisée dans 38 pays, dont la France, la bague connectée va débarquer sur 15 autres marchés : Chypre, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, Israël, le Japon, la Malaisie, l'île Maurice, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Slovaquie, l'Afrique du Sud, Taïwan, le Vietnam et la Zambie.

La Galaxy Ring est disponible dans de plus grandes tailles et gagne de nouvelles fonctions de santé

Dès aujourd'hui, l'application Samsung Health est par ailleurs mise à jour pour apporter de nouvelles fonctions à la Galaxy Ring. L'une des principales nouveautés est le Mindfulness Tracker. Cet outil “permet d'améliorer votre santé et de mieux dormir en gérant votre humeur, votre respiration et votre niveau de stress”, explique Samsung. Le Mindfulness Tracker donne la possibilité de surveiller son humeur en temps réel. En fonction de vos mesures, Samsung Health propose de suivre des guides, contenant notamment des exercices de respiration et de méditation, le tout depuis la même interface.

Samsung Health va aussi “analyser votre environnement de sommeil en évaluant des facteurs tels que la température, l'humidité, la qualité de l'air et l'intensité lumineuse dans la pièce” en se basant sur les informations récoltées par les autres appareils connectés compatibles avec SmartThings.

Un rapport sur l'environnement de sommeil est généré chaque matin. Il donne des conseils pour optimiser son environnement. Il est aussi possible d'utiliser SmartThings pour ajuster automatiquement les paramètres des objets connectés présents dans la pièce. De plus, un guide sur le temps de sommeil “suggère des heures de coucher et de réveil optimales adaptées à vos habitudes, conditions et schémas de sommeil uniques”, ajoute Samsung. De quoi susciter l'intérêt des consommateurs ?