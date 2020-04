La Poste : vente de masques sur un site de e-commerce dès le 30 avril

La Poste pourra vendre des masques sur son propre site de e-commerce pour participer aux efforts sanitaires contre le COVID-19. C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre lors de la présentation de son plan de déconfinement devant l’assemblée nationale. Le site de La Poste ne sera que l’un des nombreux points de vente à proposer ces commodités sanitaires pour préparer le 11 mai.

C’était un discours très attendu. Edouard Philippe a présenté devant une poignée de députés son plan de déconfinement ce mardi 28 avril 2020. Le premier message c’est qu’il va falloir s’habituer longtemps à vivre avec le coronavirus. Et l’un des outils pour contrôler justement sa propagation, ce sont les masques. Un sujet sensible sur lequel l’exécutif a paru hésiter ces dernières semaines, sur fond de pénurie.

Il y a pourtant désormais consensus sur l’efficacité, même relative, des masques dits « grand public » pour éviter de propager le virus sous forme d’aérosols. Et c’est la raison pour laquelle leur port sera conseillé voire imposé dans certains lieux publics et établissements tels que les collèges. Parce qu’ils étaient jusqu’ici très difficiles à obtenir, les français étaient invités à coudre leurs propres masques. Néanmoins, à en croire le ministre, les stocks sont en train d’être massivement renfloués.

« Nous recevons près de 100 millions de masques chirurgicaux par semaine et 20 millions de masques grand public par semaine », a expliqué Edouard Philippe, qui ajoute que des masques seront disponibles pour tout le monde dès le 11 mai. Outre les pharmacies et supermarchés qui pourront vendre des masques lavables et jetables, La Poste devrait dès le 30 avril permettre également d’acheter ces masques directement sur un site dédié.

Lire également : Attestation de déplacement – le vélo est autorisé pour les loisirs pendant le confinement

Une plateforme qui selon le ministre pourra « distribuer chaque semaine à ceux qui en ont besoin plusieurs millions de masques grand public ».