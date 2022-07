La Poste : le classique timbre rouge disparaît au profit de la lettre électronique

C'est la fin d'une époque. En effet, la Poste vient d'annoncer la disparition du célèbre timbre rouge dès le 1er janvier 2023. Facturé 1,43 €, ce timbre permettait d'envoyer des lettres en express en un jour ouvré. L'entreprise justifie sa décision par l'évolution des usages et “un bilan énergétique très lourd”.

Comme vous le savez peut-être, la Poste procède actuellement à une numérisation massive de ses activités. Cela se manifeste notamment par la disparition des timbres classiques au profit d'une version digitale.

Fin juin 2022, l'entreprise a par exemple confirmé la fin du timbre vert d'ici l'année prochaine. Il sera remplacer par un code à 8 caractères que les utilisateurs devront télécharger en ligne avant de le recopier sur leur enveloppe.

Or, dans l'optique de “répondre à l'évolution des usages de ses clients, réduire son empreinte carbone et pérenniser le service universel postal”, la Poste vient d'annoncer un renouvellement complet de sa gamme de courrier. Cela passe notamment par la suppression pure et simple du timbre rouge dès le 1er janvier 2023.

Le timbre rouge tire sa révérence dès 2023

D'après les données de la Poste, l'utilisation du célèbre timbre rouge a décru au fil des années. Les ménages français envoyaient 45 lettres prioritaires par an en 2010 en moyenne, contre seulement 5 en 2021. L'entreprise précise que les moyens numériques comme les mails ou les SMS ont été adoptés majoritairement pour les envois urgents tandis que la lettre verte est toujours choisie pour les envois du quotidien (cartes postales, petits colis, documents administratifs, etc.).

De fait et pour les envois ponctuels urgent, le timbre rouge sera remplacé dès l'année prochaine par la e-lettre rouge. Elle pourra être envoyée depuis le site Laposte.fr (jusqu'à 20h), imprimée par la Poste à proximité du destinataire et distribuée le lendemain sous enveloppe “arborant un dessin de timbre rouge”.

Cette lettre numérique sera facturée 1,49 € et par ailleurs, il sera possible sur laposte.fr de consulter son historique des courriers. L'entreprise précise que les utilisateurs “éloignés du numérique” pourront envoyer une e-lettre rouge depuis un bureau de poste, via un automate ou avec l'aide d'un conseiller.

La lettre turquoise services plus, pour les envois importants

Parmi les autres nouveautés, on note également l'arrivée de la lettre turquoise services plus. Elle sera proposée pour les envois important nécessitant une traçabilité (chèque, petites marchandises, etc.) et sera distribuée en 2 jours ouvrés. D'après la Poste, cette nouvelle lettre permettra, grâce à de la smart data, d'accéder à des services supplémentaires comme l'envoi de notification de suivi ou encore une compensation forfaitaire en cas de retard dans la distribution. Elle sera facturée à partir de 2,95 € (le prix peut augmenter selon le poids des objets envoyés).