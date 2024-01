La police récupère 2 milliards d’euros auprès d’un pirate inactif depuis 2013

Les autorités ont mis la main sur un vrai magot : 50 000 Bitcoins qui dormaient sur les comptes d'un pirate dont le site est inactif depuis des années. Cela représente près de 2 milliards d'euros au taux de change actuel.

Quand on mène une activité illégale et qu'on souhaite être rémunéré pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Impossible de passer par les classiques virements ou chèques, bien trop facilement traçables. Difficile aussi de demander du liquide, surtout si l'on propose des services ou marchandises numériques. La solution est arrivée en 2008 : le Bitcoin. Ce n'est pas pour rien que les sites pirates sont parmi les premiers à proposer dons et paiements par cryptomonnaie. The Pirate Bay le fait en 2013 par exemple. Un autre de ces “pionniers” est Movie2K.

Lors qu'il opérait, il s'agissait d'un grand nom du streaming illégal dans les pays germanophones. Il faisait plus de trafic en Allemagne qu'Amazon ou Twitter, c'est dire. Le site ferme pourtant ses portes en 2013 à la surprise générale, sans avertissement. On se doute cependant que des déboires avec la justice en sont la cause. C'est d'ailleurs confirmé quelques années plus tard avec les arrestations de 3 personnes : 2 seraient les gestionnaires du site, une aurait blanchi l'argent récolté. Quelques mois plus tard, les autorités allemandes annoncent avoir saisi près de 22 000 Bitcoins, soit à l'époque 25 millions d'euros, dans le porte-feuille du programmeur de Movie2K. Mais il restait un magot enfoui.

Les autorités mettent la main sur 50 000 Bitcoins qui dormaient sur le compte d'un pirate sans activité depuis 2013

Suite à une enquête menée conjointement par 3 institutions allemandes et des experts du FBI, 50 000 Bitcoins supplémentaires ont été récupérés. “Les Bitcoins ont été saisis après que l'accusé les a volontairement transférés vers des portefeuilles officiels fournis par la [Police fédérale criminelle]. Cela signifie qu'aucune décision finale n'a encore été prise concernant l'utilisation des Bitcoins”, précise le rapport de la police. Au taux de change du 30 janvier 2024, cela représente la somme astronomique de 2 milliards d'euros environ.

Notons qu'il ne s'agit pas d'une somme que le pirate a récolté via les paiements des utilisateurs de Movie2K. C'est lui-même qui a acheté les bitcoins avec l'argent que lui rapportait le site. L'homme a eu du nez, mais il ne profitera pas de son investissement. Deux personnes sont toujours sous le coup de cette enquête pour violation des droits d'auteur et blanchissement d'argent : un allemand de 40 ans et un polonais de 37 ans.

Source : TorrentFreak