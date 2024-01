Bitcoin : sa valeur explose à nouveau, voici pourquoi

Le Bitcoin franchit la barre des 45 000 dollars en ce début d'année. Un mouvement significatif principalement attribué à l'arrivée imminente d'un ETF Bitcoin et au rôle influent de BlackRock, le leader mondial de la gestion d'actifs.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, gère un portefeuille record de 10 trillions de dollars. La société a joué un rôle crucial dans l'augmentation récente du prix du Bitcoin en déposant une demande pour le lancement d'un ETF Bitcoin Spot auprès de la SEC (Securities Exchange Commission), anticipant qu'il attirerait des investissements institutionnels et influencerait positivement le marché.

Un ETF (Exchange Traded Funds), ou fonds indiciel coté en Bourse, est un instrument financier conçu pour répliquer l'évolution d'un indice. Un de ses principaux avantages réside dans ses coûts réduits. Ils ont généralement des frais de gestion plus bas que les fonds traditionnels, car ils nécessitent moins de gestion active, en suivant automatiquement un indice. De plus, les transactions d'ETF s'effectuent directement sur les marchés boursiers, ce qui réduit les coûts de transaction. Ces caractéristiques les rendent attrayants pour les investisseurs cherchant une exposition efficace et économique à divers marchés ou secteurs.

A lire également : Bitcoin, ethereum et altcoins : pourquoi le cours des cryptomonnaies remonte en flèche ?

Le Bitcoin grimpe à 45 000 Dollars : l’impact de la demande d’'ETF de BlackRock

Le Bitcoin a enregistré une forte hausse, franchissant le seuil des 45 000 dollars, en rebondissant après la chute dramatique suite au krach de Terra-Luna en avril 2022. A la suite de cet événement, son fondateur, Do Kwon, a été arrêté au Montenegro. Mais cette augmentation récente est largement attribuée à l'attente de l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot par la SEC, particulièrement après la proposition de BlackRock. L'engagement de cette entreprise dans l'écosystème du Bitcoin, notamment à travers ses investissements substantiels dans des entreprises de minage de premier plan comme Riot Platforms Inc. et Marathon Digital Holdings Inc., a sans doute renforcé cette anticipation. Ces actions indiquent une confiance croissante des investisseurs institutionnels dans le Bitcoin, alimentant la hausse de sa valeur.

L'approbation imminente de l'ETF Bitcoin Spot par la SEC, attendue pour janvier 2024 au plus tard, a introduit un nouvel optimisme sur le marché des cryptomonnaies. L'introduction de cet ETF, alliée à l'implication significative de BlackRock dans le secteur du Bitcoin, pourrait marquer un tournant pour cette cryptomonnaie. Elle pourrait non seulement la rendre plus attractive pour les investisseurs institutionnels, mais aussi contribuer à stabiliser sa valeur sur le long terme. Cette évolution est un signe de l'intégration croissante du Bitcoin et des cryptomonnaies en général dans le système financier mondial, suggérant un avenir où ces actifs numériques jouent un rôle régulier et régulé dans l'économie globale.

Source : Zdnet Korea