La police peut pirater les iPhones sous iOS 18 à cause d’une faille, vos données ne sont plus à l’abri

Un outil utilisé par les forces de l’ordre peut désormais contourner certaines protections des iPhones sous iOS 18. Malgré cette menace, Apple encourage vivement ses utilisateurs à maintenir leurs appareils à jour pour éviter tout risque de vol de données.

La sécurité des smartphones reste un enjeu crucial face à l'évolution constante des outils de piratage. Même les appareils réputés pour leur robustesse, comme les iPhones, ne sont pas totalement à l’abri. Un outil nommé Graykey, développé par la société Grayshift, peut désormais extraire certaines données de ces smartphones sous iOS 18, même les modèles récents. Heureusement, ce dernier n'est vendu exclusivement qu'aux forces de l’ordre pour des enquêtes légales.

Graykey a déjà été utilisé sur des iPhones équipés d’iOS 17, mais ses capacités étaient limitées. Sous iOS 18 et iOS 18.0.1, l’outil est désormais capable d’extraire des fichiers non chiffrés et des métadonnées comme la taille des dossiers et leur structure. Sur des modèles comme l’iPhone 11, il pourrait même accéder à l’ensemble des données. Cependant, ces failles sont corrigées dans les versions iOS 18.1 et 18.2 bêta, qui bloquent en grande partie ce type d’intrusion.

Graykey est un outil capable de pirater les iPhones sous iOS 18

Apple recommande vivement à ses utilisateurs de mettre régulièrement à jour leurs appareils pour éviter des risques tels que le vol de fichiers sensibles ou l’accès non autorisé à des données privées. Tim Cook, PDG de la société, a récemment indiqué que l’adoption d’iOS 18.1 progressait rapidement, en partie grâce à des fonctionnalités exclusives comme Apple Intelligence pour les iPhone 15 Pro et iPhone 16. Cependant, cet outil rappelle qu’aucun système n’est invulnérable, et que même les premières versions d’un logiciel peuvent contenir des failles exploitables.

Graykey suscite des inquiétudes sur son utilisation et son impact éthique. Bien que vendu légalement aux forces de l’ordre, cet outil dévoile les limites des protections même sur des appareils aussi sécurisés que les iPhones. En parallèle, des attaques plus sophistiquées, comme celles du logiciel espion Pegasus, rappellent que la mise à jour régulière des systèmes reste la meilleure protection. Pour les utilisateurs d’iOS, rester sur la dernière version est essentiel pour éviter ces risques.

