La pénurie de puces est une aubaine pour Samsung qui bat tous les records de vente

Samsung enregistre des bénéfices record au troisième trimestre 2021, avec un bond de 28%. Selon les dires du constructeur, il s'agit de l'augmentation la plus élevée depuis trois ans. La hausse des prix des puces mémoire et les ventes d'écrans pour le lancement des nouveaux smartphones phares ont aidé dans l'obtention de ces résultats.

La pénurie de puces électroniques impacte bien évidemment de nombreux constructeurs de smartphones, Samsung en tête. La firme sud-coréenne a été contrainte de reporter la sortie du Galaxy S21 FE en raison des difficultés rencontrées pour se procurer les composants. À ce sujet, le S21 FE devrait d'ailleurs être lancé en même temps que le Galaxy S22.

Pour autant et malgré cette situation compliquée, Samsung a visé des ventes record pour ses Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, avec des prévisions fixées à 6,5 millions d'unités écoulées d'ici la fin d'année 2021. Et en vendredi 8 octobre 2021, Samsung vient de confirmer son excellente santé financière.

En effet, l'entreprise sud-coréenne vient d'annoncer un bond de 28% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre 2021. Il s'agit de l'augmentation la plus élevée depuis trois ans. D'après les dires du constructeur, il doit ces excellents résultats à la hausse des prix des puces mémoire et aux ventes d'écrans pour le lancement de nouveaux smartphones phares.

Samsung enregistre des bénéfices record malgré les pénuries

Ainsi, le plus important fabricant de puces mémoire et de smartphones au monde a estimé son bénéfice de juillet à septembre à 15,8 trillions de wons, soit 13,3 milliards de dollars. Il s'agit du bénéfice trimestriel le plus élevé depuis le troisième trimestre 2018. Comme le précisent les analystes de chez Cape Investment & Securities, la hausse des prix et des livraisons de puces mémoire, ainsi qu'un bond de la rentabilité de l'activité de fabrication en sous-traitance de puces de Samsung, ont fait augmenter le bénéfice d'exploitation de la division de puces d'environ 79% par rapport à l'année précédente.

En outre, les semi-conducteurs ont représenté environ la moitié du bénéfice d'exploitation de Samsung au premier semestre de l'année. Enfin, Samsung a affirmé avoir enregistré un chiffre d'affaire record de 73 trillions de wons coréens, soit plus de 52 milliards d'euros. Soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente.