La NVIDIA RTX 5090 fuit avant le CES, et sans surprise, c’est un monstre de puissance

NVIDIA s’apprête à dévoiler officiellement sa nouvelle génération de cartes graphiques au CES. Parmi elles, la RTX 5090, déjà fuitée, promet des capacités impressionnantes qui pourraient redéfinir les standards du gaming.

Le CES de Las Vegas est l’un des rendez-vous incontournables de la tech, où les grandes entreprises dévoilent leurs innovations. NVIDIA, fidèle à cet événement, s’apprête à annoncer plusieurs cartes graphiques de la série RTX 50. Avant même la présentation officielle, une fuite concernant la RTX 5090 a révélé des détails clés sur cette carte qui pourrait bien redéfinir les standards des performances graphiques.

D’après les informations obtenues par VideoCardz, la NVIDIA RTX 5090 sera équipée de 32 Go de mémoire GDDR7, une première dans le monde du gaming. Avec un bus mémoire de 512 bits et une vitesse de 28 Gbps, cette carte promet une bande passante de près de 1,8 To/s. À titre de comparaison, cela représente une nette amélioration par rapport à la RTX 4090 et à la future RTX 5080, qui se contentera de 16 Go de mémoire.

La NVIDIA RTX 5090 promet des performances extrêmes, mais elle va consommer beaucoup d’énergie

En plus de ses 21 760 cœurs CUDA, la RTX 5090 nécessitera une importante puissance pour fonctionner. Son TDP est estimé à 575 W, et les versions personnalisées pourraient dépasser les 600 W, un niveau jamais atteint dans cette gamme. Pour gérer cette consommation, le modèle Inno3D iChill X3 présenté dans la fuite adopte un système de refroidissement massif à 3,5 slots avec trois ventilateurs et un éclairage RGB. Ces caractéristiques montrent que cette carte nécessite un refroidissement important et qu’elle est principalement destinée aux configurations haut de gamme.

La RTX 5090 sera la première carte de la série à utiliser l’architecture Blackwell de NVIDIA, qui promet des performances accrues. Cependant, la date de sortie officielle n’a pas encore été confirmée, contrairement à la RTX 5080, attendue dès le 21 janvier. Avec ses spécifications impressionnantes, la 5090 vise clairement les joueurs et les créateurs cherchant des performances extrêmes. Il reste maintenant à savoir si le fabricant parviendra à offrir un bon équilibre entre puissance et efficacité énergétique pour répondre aux attentes d’un public exigeant.

Source : videocardz