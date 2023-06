Tesla déconnecte discrètement les radars frontaux sur les anciens modèles

D'après plusieurs utilisateurs, Tesla profite actuellement des visites de routine au garage pour déconnecter les radars frontaux sur les anciens modèles de la marque. Depuis 2021, Tesla a migré progressivement vers le système Tesla Vision pour l'Autopilot à la place des radars.

Tesla a commencé en mai 2021 à se débarrasser progressivement des radars frontaux sur ses voitures. Pour assurer le bon fonctionnement de ses services de conduite autonome comme l'Autopilot et le FSD, le constructeur a choisi de faire confiance à une autre technologie : le Tesla Vision.

Comme l'expliquait Elon Musk en 2021, le Tesla Vision se compose d'une armada de caméras à 360 ° installées sur des endroits clés de la carrosserie. Ces capteurs sont utilisées pour filmer les alentours et permettre à l'Autopilot d'obtenir “un positionnement spatial haute définition, une visibilité à grande distance et la possibilité d'identifier les objets”.

Et forcément, les véhicules fabriqués avant l'instauration du Tesla Vision possèdent encore des radars frontaux et des capteurs à ultrasons. Et d'après un rapport de The Drive, Tesla cherche visiblement à supprimer ces composants sur les voitures encore équipées.

Tesla cherche à désactiver les radars frontaux en toute discrétion

En effet, plusieurs propriétaires ont constaté une ligne sans coût ajoutée au devis d'entretien de leur Tesla. Cette ligne est dédiée à la déconnection des radars frontaux et des capteurs à ultrasons. Précisons que le centre d'entretien Tesla nécessite l'aval du client pour procéder à cette manipulation.

Comme le précise The Drive, certains propriétaires ont essayé de supprimer cette ligne du devis. Seulement, elle a été systématiquement rajoutée par Tesla. Néanmoins, quelques utilisateurs ont réussi à obtenir l'annulation de l'opération en demandant directement à leur garagiste. Malgré tout, il s'agissait d'un simple sursis, puisque le constructeur a prévenu que les radars frontaux seront désactivés à distance via une mise à jour logicielle dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, les techniciens de la marque ont confirmé à certains propriétaires que leurs véhicules n'utilisaient plus les radars depuis plus de trois mois, date à laquelle ils ont désactivé par une première vague de MAJ OTA.

Pour Tesla, l'intérêt premier est évidemment de s'assurer que l'ensemble de son parc utilise la même technologie pour ses fonctionnalités de conduite autonome, à savoir le Tesla Vision. Mais d'après un utilisateur, la désactivation des radars frontaux permet également de ménager la batterie du véhicule. En effet, le composant consomme de l'énergie alors qu'il est désormais inutile.

Source : The Drive