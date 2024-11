Google Maps devient enfin plus pratique pour les trajets en voiture électrique

De nouvelles fonctionnalités viennent enrichir Google Maps. Parmi elles, nous avons les trajets prenant en compte la recharge des véhicules électriques, le signalement de retards dans les transports en commun ou la recherche d'articles spécifiques en magasin.

Google Maps bénéficie de nombreuses nouveautés en ce moment, et l'une d'entre elles va ravir les propriétaires d'un véhicule électrique. Celle-ci vise à simplifier la planification de longs trajets, qui nécessitent des pauses pour recharger la batterie. L'application va désormais être en mesure de proposer des itinéraires prenant en compte cette contrainte, recommandant des stations de charge équipées de connecteurs compatibles avec son véhicule électrique. Cette fonction arrive ces prochains jours aux États-Unis, on ne sait pas encore quand ce sera le cas en France.

Par ailleurs, Google Maps introduit un système permettant de signaler des retards dans les transports en commun. Un nouveau bouton permettra aux utilisateurs de notifier Google, et donc les autres usagers, en cas de problème sur les lignes de bus, métro ou tramway. Le cas échéant, l'app proposera des solutions de transport en commun alternatives aux utilisateurs.

Google Maps nous aide à trouver des produits

La course aux achats de Noël pourrait être grandement facilitée par Google Maps. Il était déjà possible de taper le nom d'un produit dans l'appli pour trouver les magasins qui le vendent, mais les informations n'étaient pas toujours fiables. Désormais, la disponibilité en temps réelle des articles pourra être affichée dans Maps pour certains magasins, évitant de s'y rendre inutilement si le stock est épuisé, que votre taille n'est pas disponible, ou que le prix est trop élevé pour vous. Une fois l'article sélectionné, l'app vous indique bien entendu comment vous rendre au magasin le plus proche pour l'acquérir.

Autre nouveauté de Maps, la possibilité d'obtenir des itinéraires adaptés aux véhicules hauts. L'application évitera de vous faire passer par des routes avec des ponts bas, permettant de minimiser le risque d'accidents et de faire gagner du temps aux conducteurs, qui ne se rendront plus compte au dernier moment qu'ils ne peuvent pas emprunter tel chemin. Cette fonction est intégrée au système embarqué de plusieurs modèles de SUV aux États-Unis, dont les Chevy Tahoe, Chevy Suburban et GMC Yukon, mais on ne sait pas si elle sera aussi disponible depuis un smartphone.

