Google Maps : pourquoi il sera bientôt plus difficile de voir l’historique de tous vos trajets ?

Google Maps prévoit de désactiver l'accès à la Timeline sur le web pour privilégier une approche plus privée et basée sur les appareils mobiles. Cette transition vise à renforcer la sécurité des données de localisation des utilisateurs.

Google Maps est un outil indispensable pour naviguer et se rappeler des lieux visités grâce à Timeline. En plus de permettre la consultation de vos historiques de localisation, Maps a récemment introduit 3 fonctions pour améliorer les voyages. Parmi celles-ci, on retrouve la personnalisation des listes avec des annotations personnelles, et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à choisir des restaurants. De plus, une mise à jour a simplifié la barre de navigation en regroupant les onglets pour une utilisation plus intuitive.

Cependant, pour renforcer la confidentialité et la sécurité des données sensibles, Google a décidé de supprimer l'accès à l’historique des trajets via le web. Google Maps a commencé à informer les utilisateurs par email des changements à venir pour la fonctionnalité Timeline. L'entreprise prévoit de remplacer son accès sur tous les supports par une approche plus privée, centrée sur chaque appareil. Une fois la transition effectuée, les données de l’historique de vos localisations seront spécifiques à chaque téléphone connecté en désactivant le mécanisme de synchronisation universelle.

Google va vous laisser jusqu’au 1er décembre pour sauvegarder votre Timeline

Lorsque votre compte sera prêt pour la transition, Google Maps vous en informera par email et avec une notification sur votre smartphone. Un bouton dédié dans l'application mise à jour vous permettra de migrer votre historique de localisation vers une base de données locale sur l'appareil. Si vous ne faites rien avant la date limite fixée au 1er décembre 2024, Google pourra supprimer une partie ou la totalité de l’historique de vos trajets lorsque l'accès web à votre Timeline sera désactivé.

Pour aider les utilisateurs à conserver leurs données à long terme, Google Maps a également introduit une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde pour leur Timeline. Elle permet de sauvegarder des copies cryptées de l'historique de localisation sur les serveurs de Google, qui peuvent ensuite être restaurées dans l'application lors du changement de téléphone. Bien sûr, il est important de mettre à jour l'application pour s'assurer que vos données l'historique de vos trajets restent accessibles et sécurisés.