La Nintendo Switch OLED est officielle, Android 12 sur les téléphones Xiaomi, le récap’

Nintendo annonce la sortie de sa nouvelle Switch OLED (Pro) pour le 8 octobre, la liste des smartphones Xiaomi compatibles avec Android 12 est révélée, Windows 11 vous permet de repasser sur Windows 10 sous certaines conditions, c’est le récap’ du jour.

Nintendo, Xiaomi, Microsoft : on vous confie les dernières fuites ou actus de ces trois géants dans un récapitulatif du jour qui devrait réjouir les amateurs de nouveautés !

La Switch Pro s'appelle finalement la Switch OLED et elle arrive à l'automne

Nintendo a dévoilé hier sa nouvelle Switch sur son site officiel. La sortie de la console est prévue pour le 8 octobre 2021 et elle sera vendue à 350 dollars. Son nom officiel a également été révélé, la Switch Modèle OLED, et comme son nom l’indique, elle dispose d’une toute nouvelle dalle OLED 7 pouces, offrant une meilleure qualité de contrastes et un plus grand respect des couleurs. Parmi les nouveautés on note un design réajusté, une mémoire interne augmentée ou encore des haut-parleurs retravaillés. Un modèle intéressant, mais qui ne possède que peu d’innovations par rapport au premier modèle sorti en 2017.

On connaît la liste des smartphones Xiaomi, Redmi et Poco qui passeront à Android 12

En mai dernier, Google a dévoilé la première version bêta d'Android 12. Rapidement, de nombreux constructeurs ont ouvert le programme bêta de la mise à jour sur une poignée de smartphones de leur catalogue. Même si Xiaomi n'a pas encore communiqué la liste des téléphones qui pourront installer la mise à jour, on connaît celle des terminaux qui seront compatibles ou non, et l’on sait qu’elle sera déployée sur de nombreux smartphones du catalogue de Xiaomi, Redmi et Poco dans les mois à venir. On vous révèle cette liste non officielle dans notre actualité.

Windows 11 vous permet de repasser sur Windows 10 à certaines conditions

Windows 11 débarquera à la fin de l’année, mais sera déployé pour les utilisateurs de Windows 10 début 2022, et ce gratuitement. Windows 10 continuera d’exister jusqu’en 2025 et si vous n’êtes pas convaincu par ce nouvel OS, vous pourrez toujours y revenir facilement, à condition de vous décider sous 10 jours. Passé ce délai, la réinstallation sera toujours possible, mais devra être complète et votre PC effacera ainsi toutes vos préférences et vos éléments personnels. Nous vous conseillons vivement de faire des sauvegardes sur des disques durs externes afin de passer sur Windows 11 l’esprit tranquille.

