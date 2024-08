La Nintendo Switch OLED est à prix sacrifié pour la rentrée

C’est bientôt la fin des grandes vacances et la rentrée arrive à grand pas. C’est le moment d’acheter les fournitures scolaires mais aussi de se faire un petit plaisir pour commencer la nouvelle année du bon pied. La Nintendo Switch OLED est actuellement à petit prix sur AliExpress. Et grâce à ce code, vous pouvez l'avoir à 229 € au lieu de 349 €, une affaire à ne pas manquer !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous profitez encore du soleil sur la plage ? Toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin car les vacances d’été sont bientôt terminées. Il faut déjà s’organiser pour la rentrée des classes. Mais bonne nouvelle : cette nouvelle année scolaire n'est pas la fin du plaisir, bien au contraire. AliExpress l’a compris en proposant en ce moment de belles réductions grâce à des codes promo qui cassent les prix.

Vous pouvez ainsi obtenir la Nintendo Switch OLED à prix sacrifié en cumulant la baisse de prix avec le code promo 8FR20. Normalement disponible au prix de vente conseillé de 349,99 euros, la console de Nintendo s’affiche à seulement 249,57 euros sur AliExpress. Et si vous rajoutez le code promo 8FR20, le prix chute à 229,57 euros. C’est une excellente offre car pour le prix d’une Nintendo Switch Lite, vous obtenez une Nintendo Switch OLED ! En plus, la livraison est gratuite et rapide puisque vous recevrez votre console entre 3 et 9 jours après votre commande.

POURQUOI CHOISIR LA NINTENDO SWITCH OLED ?

Bien évidemment, la meilleure raison d’acheter la Nintendo Switch OLED est actuellement son prix en promotion mais aussi, et surtout, parce qu'il s’agit de la meilleure version de la console mythique de la marque japonaise.

Son point fort principal est son écran OLED qui offre un contraste infini et des couleurs plus intenses. Comparé à l’écran des autres modèle de Switch, c’est tout simplement le jour et la nuit. Le stockage a aussi été amélioré. Il a même été doublé, passant de 32 Go sur la Switch de base à 64 Go sur la Switch OLED. Et si jamais ce n’est pas assez pour vous, vous pouvez étendre le stockage à l’aide d’une carte microSD.

Les autres améliorations concernent le pied rétractable qui a été amélioré pour une meilleure stabilité et la connectique qui a été complétée avec l’ajout d’un port Ethernet pour jouer en ligne avec la meilleure connexion possible.

La Nintendo Switch OLED reprend enfin toutes les qualités de la Switch originale à commencer par la compatibilité avec tous les jeux de la console. Vous pourrez donc jouer aux licences cultes de Nintendo : Mario, Zelda, Pokemon… Vous avez besoin de plus d’informations sur cette console pour faire votre choix ? N’hésitez pas à consulter notre test complet de la Nintendo Switch OLED.