La Nintendo Switch 2 promet de résoudre ces limitations de la console originale

Nintendo s'apprête à lancer la très attendue Switch 2, successeur de sa console hybride à succès. Cette nouvelle itération devrait apporter des améliorations significatives, notamment au niveau du processeur, répondant ainsi à l'une des principales critiques adressées au modèle original.

Selon des développeurs japonais interrogés par AUTOMATON, le CPU de la Switch actuelle atteignait souvent ses limites, rendant difficile le chargement en arrière-plan. Cette contrainte obligeait les créateurs à optimiser drastiquement leurs jeux ou à accepter des baisses de performances. La puissance accrue du processeur de la Switch 2 devrait considérablement faciliter le travail des développeurs sur cet aspect.

Un autre point faible de la console originale était sa mémoire vive limitée à 4 Go, contre 8 Go pour ses concurrentes de l'époque. Cette restriction compliquait le portage de certains jeux, obligeant les développeurs à redoubler d'ingéniosité pour compresser les textures et optimiser l'utilisation de la mémoire.

Des attentes élevées pour la nouvelle console

Les développeurs interrogés se montrent assez enthousiastes quant aux spécifications améliorées de la Switch 2. Ceux travaillant principalement sur PS5 et Xbox Series soulignent particulièrement l'importance de cette mise à niveau, qui devrait grandement faciliter le portage de jeux plus exigeants.

En effet, on sait que la nouvelle console devrait offrir une puissance de calcul et une mémoire vive nettement supérieures, permettant d'atteindre de meilleures définitions et des temps de chargement réduits. Ces améliorations techniques devraient se traduire par une expérience de jeu plus fluide et des graphismes plus détaillés, tout en conservant la portabilité qui a fait le succès de la Switch.

Certains développeurs espèrent également voir des améliorations au niveau du stockage, avec potentiellement l'introduction de cartouches de 64 Go pour accueillir des jeux plus volumineux sans nécessiter de téléchargement supplémentaire. D'autres attendent avec impatience de découvrir les éventuelles innovations en termes de contrôleurs ou de fonctionnalités uniques qui pourraient définir cette nouvelle génération.

Bien que les détails officiels restent limités, l'anticipation autour de la Nintendo Switch 2 est palpable. Les analystes prévoient un lancement plus tard cette année, avec un prix estimé à 399 euros. Les joueurs et les développeurs attendent avec impatience la présentation officielle prévue en avril, qui devrait lever le voile sur les spécifications techniques et les nouvelles fonctionnalités de cette console prometteuse.