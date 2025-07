Marre de déverrouiller votre smartphone avec un code ? Votre montre connectée arrive à la rescousse

Identity Check est l’une des nombreuses fonctionnalités anti-vols de smartphones déployées par Google. Mais sa double authentification répétée peut finir par agacer. Google plancherait donc sur une solution qui pourrait bien transformer votre montre connectée en clé d’accès.

Le vol de smartphone est un véritable fléau, qui va bien au-delà d’une perte matérielle. Il n’est pas rare que nos téléphones recèlent « toute notre vie », à commencer par des données et applications sensibles, qu’elles soient personnelles, médicales ou financières. Depuis l’an dernier, Google déploie de nouveaux systèmes anti-vol Android pour contrer le vol de smartphones. Leur but commun : verrouiller votre téléphone le plus rapidement possible.

Et parmi eux, on recense le lancement d’Identity Check – ou Vérification d’Identité. Cette fonctionnalité vise à renforcer la sécurité de votre smartphone en rendant son déverrouillage plus compliqué pour une tierce personne. Mais dans les faits, ces vérifications répétées peuvent s’avérer agaçantes à la fin de la journée. C’est pourquoi, Google travaillerait sur une amélioration de sa fonctionnalité. Le but ? Faire de votre montre connectée la clé pour déverrouiller votre smartphone.

Google pourrait faire de votre montre connectée la clé pour déverrouiller votre smartphone

Et si la solution pour renforcer la sécurité des smartphones et rendre plus intelligente la connexion entre les téléphones Android et les montres connectées Wear OS résidait dans les montres intelligentes elles-mêmes ? C’est ce que semble indiquer de nouvelles chaînes de code trouvées dans la version 25.29.31 de la version bêta des Google Play Services, d’après PhoneArena.

En effet, Google plancherait sur une amélioration d’Identity Check, sa fonctionnalité d’authentification à double facteurs – réservée pour l’heure aux Pixel sous Android 15 et aux Samsung sous One UI 7. Elle consiste en un code PIN à renseigner, puis en une reconnaissance par empreinte digitale obligatoire – permettant d’empêcher un voleur connaissant votre code PIN d’accéder au contenu de votre smartphone. Pour plus de praticité, Identity Check ne s’active que lorsque votre smartphone est situé en dehors des lieux de confiance que vous avez prédéterminés : votre domicile, votre lieu de travail, l’adresse de l’un de vos proches… Vous pouvez en ajouter autant que vous le désirez : plutôt pratique pour éviter d’enchaîner les authentifications inutiles toute la journée. Mais cela n’empêche pas l’accumulation de vérifications de devenir agaçante pour certains utilisateurs.

L’amélioration sur laquelle travaillerait Google viserait donc à alléger les vérifications biométriques constantes et rendre Identity Check encore davantage pratique. L’idée serait d’utiliser votre montre connectée, si elle est à proximité et déverrouillée, comme un indicateur que vous êtes toujours en possession de votre téléphone. Les utilisateurs pourraient ainsi sécuriser leur smartphone de manière plus fluide et intelligente.

Pour le moment, ce n’est qu’une piste d’amélioration et rien ne garantit qu’elle sera déployée telle qu’elle, ni même qu’elle sera concrétisée. Et si utiliser une montre connectée comme indicateur de confiance peut faire sens, encore faut-il qu’un voleur ne dérobe pas en même temps votre téléphone et votre montre.