La Huawei Watch souffre d’un bug, les configurations du Galaxy S23 dévoilées, le récap

La Huawei Watch est capable de mesurer l’oxygène dans le sang de son propriétaire, mais aussi des objets. Les coloris et configurations des Galaxy S23 ont fuité. Il devient plus compliqué de tricher avec ChatGPT, c’est le récap.

Un utilisateur de la Huawei Watch GT s’est rendu compte qu’il était possible de mesurer le taux d’oxygène dans le sang de certains objets, alors que ce n’est normalement pas possible. De leur côté, les Galaxy S23 ont été repérés chez un revendeur européen, dévoilant ainsi les coloris et les différentes configurations de stockage. Enfin, l’incroyable intelligence artificielle ChatGPT va devenir moins utile pour les étudiants, car il est désormais possible de détecter la tricherie. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du jeudi 5 janvier 2023.

La Huawei Watch GT peut mesurer le taux d’oxygène des objets

La montre connectée phare de Huawei, la Watch GT, dispose d’un capteur SPO2 lui permettant de mesurer avec précision le taux d’oxygène dans le sang de son utilisateur. Un utilisateur s'est aperçu qu'un bug lui permettait de mesurer le taux d'oxygène dans le sang de certains objets comme des serviettes en papier, des poupées, et même du jambon.

Lire – La Huawei Watch mesure l’oxygène dans le sang des objets à cause d’un bug

Les configurations et coloris des Galaxy S23 fuitent

Quelques semaines avant la présentation officielle des Galaxy S23, on sait désormais tout des différentes versions qui seront disponibles. Un revendeur européen a vendu la mèche, le Galaxy S23 sera bien disponible avec un minimum de 128 Go de stockage, tandis que la plupart des concurrents de Samsung commencent à équiper leurs appareils de 256 Go de stockage. Le Galaxy S23 Ultra, lui, plafonnera également à seulement 12 Go de RAM.

Lire – Galaxy S23 : on connait enfin tous les coloris et les différentes configurations de stockage

Les textes générés par ChatGPT peuvent désormais être détectés

Si ChatGPT a réussi à simplifier la vie de nombreuses personnes ces dernières semaines, les étudiants en particulier pourraient désormais y réfléchir à deux fois avant d’utiliser l’intelligence artificielle. Il est maintenant possible pour tous de déterminer si un texte a été généré par ChatGPT, ce qui constitue une excellente méthode pour éviter la triche dans les écoles.

Lire – ChatGPT : plus possible de tricher avec l’IA, cet étudiant a développé la contre-attaque parfaite