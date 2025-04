La génération Z a une vision bien à elle de l’IA, et ça fait légèrement peur

Les jeunes générations grandissent avec des intelligences artificielles de plus en plus sophistiquées. Une récente étude révèle une perception surprenante de ces technologies. Ce rapport entre l’humain et la machine pourrait bien bouleverser notre manière de voir l’IA.

L’intelligence artificielle progresse à une vitesse impressionnante. Les modèles récents, comme ChatGPT o3, atteignent désormais des QI supérieurs à ceux de la majorité des humains. Selon des tests récents, ce modèle a obtenu un score de 136 au test Mensa de Norvège, plaçant l'IA parmi les 2 % les plus intelligents de la population mondiale. Cette avancée fulgurante impressionne autant qu’elle inquiète, notamment chez les jeunes, qui côtoient ces technologies au quotidien.

D’après une enquête réalisée par EduBirdie, un quart de la génération Z croit déjà que l’IA est consciente. Cette dernière, qui regroupe les personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, a grandi dans un monde ultra-connecté. Plus de la moitié pense même que ce n’est qu'une question de temps avant qu'elles ne deviennent réellement conscientes et revendiquent des droits. Pour ces jeunes et moins jeunes, entourés d’assistants vocaux, de messageries instantanées et de cours à distance, il n’est pas étonnant qu’elle soit perçue différemment de ce qu'en pensent les chercheurs.

Un quart des jeunes considère l'IA comme consciente et lui confie ses secrets

L'étude montre que près de 70 % des membres de la génération Z disent « s’il vous plaît » et « merci » lorsqu'ils parlent à une IA. Beaucoup utilisent ces outils pour rédiger des e-mails professionnels, demander des congés ou gérer des conversations délicates. Certains vont même jusqu’à discuter de problèmes personnels avec, voire à leur confier des détails sensibles sur leur travail. Ce lien de confiance renforce l’idée, pour certains, que l'intelligence artificielle possède une forme de conscience, même si techniquement, elle se limite à traiter des informations.

En réalité, les experts rappellent qu'un haut niveau de performance ne signifie pas conscience. Une IA peut exceller à résoudre des problèmes complexes sans ressentir d’émotions ou être consciente d’elle-même. L'impression d'intelligence vient souvent de notre tendance à attribuer des qualités humaines aux machines. À mesure que celles-ci deviendront plus performantes, il faudra rester vigilant sur la distinction entre raisonnement programmé et véritable pensée autonome.