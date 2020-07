La Gendarmerie française lance sa boutique d’accessoires dédiés aux gamers. Incroyable mais vrai, le corps d’armée propose des sièges et des casques gaming aux couleurs du GIGN et de la Garde républicaine. À vos manettes !

À lire également : Piratage de coordonnées bancaires – voici la liste des 25 sites français concernés !

Non, ce n’est pas un poisson d’avril. La Gendarmerie française vient de lancer ce jeudi 16 juillet 2020 sa boutique en ligne. En plus des chaussettes, des bagages, des gourdes, des mugs ou encore des carnets de note à l’effigie du corps d’armée, il y a une catégorie à laquelle nous ne nous attendions pas : les sièges et casques de gaming !

Rangé dans la catégorie Futur Gendarme, la Gendarmerie française propose ici un casque Gaming eSport aux couleurs du GIGN à 45 € pièce. Malheureusement, les informations d’ordre technique ne sont pas légion et il faudra se contenter de la promesse d’une excellente qualité sonore grâce aux « hauts-parleurs de 50mm ». Le design du casque pourra probablement plaire aux amateurs du célèbre groupe d’intervention d’élite de la Gendarmerie. Si vous êtes intéressé, il faudra toutefois attendre octobre 2020.

Ensuite, les gamers pourront jeter leur dévolu sur deux sièges gaming aux couleurs également du GIGN. Le modèle Elite, vendu 220 €, est à réservé aux adultes et promet une « mousse haute densité pour un grand confort ». Le modèle « Kids », proposé lui à 120 €, conviendra aux enfants prêts à en découdre sur Rainbow Six Siege ou Fortnite. Notez que le premier n’est plus en stock et que le second ne sera disponible qu’en septembre 2020.

À lire également : Bloctel – le Parlement adopte enfin des sanctions plus lourdes contre le démarchage téléphonique

« Accroître le rayonnement de la Gendarmerie »

D’après un communiqué de presse, cette boutique a été lancée dans le but « d’accroître le rayonnement de la gendarmerie auprès de tous les publics et de promouvoir ses valeurs ». Pour l’occasion, la Gendarmerie a déposé les marques Gendarmerie nationale, Garde républicaine et Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) auprès de l’INPI, l’Institut national de la propriété intellectuelle.

Sans surprise, « tous les bénéfices générés par cette commercialisation sont versés au budget de la Gendarmerie et dédiés à l’amélioration des conditions de vie des personnels », précise la Gendarmerie dans son communiqué de presse.

Source : OuestFrance