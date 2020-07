La gendarmerie et la police vont se doter de plus de 1000 véhicules électriques

La gendarmerie et la police vont passer à la voiture l’électrique dès 2020 ! Le sénat a en effet adopté cette nouvelle mesure qui viendra renforcer le parc automobile des forces de l’ordre. Le but est de moderniser leur véhicule, mais également de proposer une police plus verte avec 1150 véhicules 100% électriques.

Le sénat a adopté le projet de loi visant à moderniser le parc automobile de la gendarmerie et de la police. Les forces de l’ordre vont ainsi pouvoir s’équiper de 2 300 voitures neuves. La moitié d’entre-elles, soit 1150 voitures, seront tout électrique. Une première dans le paysage français.

Le projet de loi porté par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin souhaite augmenter le crédit des forces de l’ordre de 75 millions d’euros supplémentaires en 2020. Le but est de donner un coup de jeune au parc automobile vieillissant de la gendarmerie et de la police nationale.

Des véhicules essence pour renouveler le diesel

Ces véhicules électriques seront français, puisqu’ils seront assemblés dans les usines de Flin et de Maubeuge. Même si le ministère ne donne pas la marque, les lieux de production indiquent qu’il s’agit là de Renault. Ces véhicules arriveront dans le giron des forces de l’ordre avant la fin de l’année.

Pour les voitures à moteur thermique, notons qu’il s’agira ici de véhicules à essence, qui remplaceront donc les voitures diesel utilisées jusque-là. Le ministère indique que cette hausse du budget permettra logiquement une baisse des dépenses, en faisant économiser plus de 2,6 millions d’euros d’essence par an.

Notons que les forces de l’ordre ne vont pas seulement recevoir de nouvelles voitures, mais également de nouveaux vélos électriques. En effet, plus de 1500 arriveront dans la flotte cette année. Là encore, la marque n’est pas donnée, mais le ministère précise qu’il s’agira d’objets de production française.

Ces 75 millions supplémentaires correspondent à une hausse du budget établi pour 2020 de 50%. Un vrai coup de pouce pour les forces de l’ordre qui disposaient d’un parc automobile aussi vieux que polluant.

Il s’agit là de la première mesure forte de Gérald Darmanin, fraîchement nommé ministre de l’Intérieur par Emmanuel Macron.