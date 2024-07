La Galaxy Ring fonctionne avec tous les smartphones Android, mais vous perdrez ces fonctionnalités

Lorsque Samsung a dévoilé sa bague Galaxy Ring lors du récent événement Unpacked, la marque a surtout mis en avant ses avantages avec les smartphones Galaxy, mais qu’en est-il des autres appareils Android ?

Au lancement de la Galaxy Ring, les premiers rapports suggéraient que l'anneau intelligent ne fonctionnerait qu'avec les smartphones Samsung. Aujourd'hui, il semblerait que la compatibilité de la bague Galaxy Ring soit bien plus étendue qu'on ne le pensait.

Le YouTubeur Brandon Lee a récemment partagé une vidéo sur X (Twitter) dans laquelle il montre le Galaxy Ring couplé avec succès à ce qui semble être un smartphone Nothing, remettant en cause la notion d'exclusivité de Samsung. Vous n’aurez donc pas à posséder un smartphone Galaxy pour faire fonctionner la bague connectée du fabricant coréen.

La Galaxy Ring ne nécessite pas de smartphone Samsung

Samsung a depuis mis à jour son communiqué de presse officiel, confirmant que le Galaxy Ring est compatible avec tous les smartphones Android fonctionnant sous Android 11 ou supérieur et disposant d'au moins 1,5 Go de RAM. Il s'agit d'un changement important par rapport à la déclaration initiale, qui limitait la compatibilité aux “smartphones Galaxy fonctionnant sous Android 11.0 ou supérieur”. Des bruits de couloir suggèrent même que la prise en charge d'iOS pourrait se profiler à l'horizon, ce qui élargirait encore l'attrait de l'anneau Galaxy aux fans d’Apple.

Pour les utilisateurs de téléphones Android autres que ceux de Samsung, le processus d'appairage est le même que pour les autres wearables Samsung. Vous devrez installer une série d'applications Samsung, dont Galaxy Wearable, Samsung Health et SmartThings, pour que l'anneau soit opérationnel. C’est donc une étape supplémentaire, mais c'est un petit prix à payer pour avoir accès à la dernière technologie portable de pointe de Samsung.

Toutefois, il est important de noter que certaines fonctionnalités resteront exclusives aux smartphones Samsung. Les utilisateurs d'autres appareils Android ne bénéficieront pas d'avantages tels que le score énergétique, les recommandations de santé Galaxy AI, la fonctionnalité Find My Ring et les commandes gestuelles pour l'appareil photo et la désactivation de l'alarme.

Pour ceux qui n’ont pas de smartphone Samsung, la Galaxy Ring offre toujours un ensemble solide de fonctionnalités, y compris le comptage des pas, le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, les conseils de bien-être et la détection automatique des séances d'entraînement. Cette compatibilité élargie met le Galaxy Ring en phase avec des concurrents comme Oura Ring et Ultrahuman Ring Air, qui prennent en charge à la fois les appareils Android et iOS.