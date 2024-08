La friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Essential passe à 39€ seulement, vite !

Vous n’avez pas encore de AirFryer ? Les friteuses sans huile sont pourtant devenues des indispensables dans une cuisine. E.Leclerc propose en ce moment la Moulinex Easy Fry Essential à moins de 40 € ! Ne passez pas à côté de cette offre pour vous équiper à petit prix.

Les friteuses sans huile, aussi appelées Airfryer, sont de plus en plus présents dans les cuisines des Français. Et pour cause ! Ce petit appareil électroménager est très utile pour faire des frites plus saines avec très peu de matière grasse mais aussi pour rôtir des viandes et des légumes très simplement et rapidement. Les résultats sont bluffants.

Si vous n’êtes pas encore équipé, nous vous proposons un modèle vraiment pas cher grâce à 50% de réduction immédiate chez E.Leclerc. Cet appareil, c’est la friteuse sans huile Easy Fry Essential EZ130A20 de la marque Française bien connue Moulinex. Normalement en vente pour 79,99 euros, son prix chute de 40 euros chez E.Leclerc pour atteindre seulement 39,99 euros ! Vous l’aurez compris, c’est l’occasion parfaite pour acheter un Airfryer pas cher et tester des nouvelles recettes.

Moulinex propose un Airfryer simple et pas cher

La friteuse sans huile Easy Fry Essential EZ130A20 est un appareil très simple d’utilisation et compact qui conviendra à tous. Sa cuve de cuisson offre une capacité de 3,5 L ce qui sera adapté pour des familles jusqu’à 4 personnes. La puissance de l’appareil est de 1430 Watts avec un thermostat réglable jusqu’à 200°C.

Les réglages se font très simplement à l’aide de deux molettes. La première molette sur le dessus vous permet de choisir la puissance, entre 80°C et 200°C. La deuxième molette en façade sert à régler le temps de cuisson jusqu’à 60 minutes. Si vous n’avez pas l’habitude d’utiliser ce genre d’appareil, Moulinex a eu la bonne idée de rajouter des indications de cuisson pour les différents aliments directement sur l’appareil.

Comparé à un four traditionnel, vous économiserez plus de 50% d’énergie. La cuisson se fait avec très peu, voir pas du tout d’huile ce qui élimine pas moins 99% de matière grasse ajoutée à la cuisson. Pour un nettoyage facile, le panier est antiadhésif et compatible avec le lave-vaisselle.

Pour moins de 40 euros en promotion chez E.Leclerc, la friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Essential EZ130A20 offre un rapport qualité-prix inégalé. Ce serait dommage de passer à côté.